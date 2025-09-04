Ричмонд
Умер легендарный модельер Джорджо Армани. Он одевал «Челси», «Наполи» и олимпийских спортсменов

Большая потеря в мире высокой моды — в возрасте 91 года скончался знаменитый дизайнер Джорджо Армани.

Источник: Legion-Media

Работал до последнего

Смерть Армани официально подтвердили в созданной им Armani Group: «С бесконечной скорбью объявляем о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани. Сеньор, как его называли подчиненные, мирно умер в окружении близких», — сказано в сообщении холдинга.

Как сообщает La Republicca, не так давно модельер по неизвестной причине перенес госпитализацию и восстанавливался дома. Случившееся держали в секрете. При этом Армани не прекращал работу: по словам издания, он следил за репетициями по видеосвязи и готовил намеченный на 28 сентября показ в честь 50-летия дома Armani.

Власти Италии уже выразили соболезнования. «Своей элегантностью, трезвостью и креативностью Джорджо смог принести престиж итальянской моде и вдохновить весь мир. Икона, неутомимый труженик, символ лучшей Италии. Спасибо за все», — написала в социальных сетях председатель Совета министров Джорджа Мелони.

Источник: AP 2024

Изобретатель и икона спорта

Армани родился в 1934 году в Пьяченце, однако уже в 15 лет переехал с семьей в Милан. Там юный Джорджо захотел стать врачом и даже поступил в медицинский университет, однако проучился там всего два года, после чего забрал документы. Несколько лет будущий модельер работал в обычном универмаге.

В мир моды Армани попал только в 1961 году, а к открытию собственной компании пришел в 41 год — когда на дворе стоял 1974-й. При этом Джорджо сразу же прославился как революционер — его «мягкие» пиджаки навсегда перевернули в обществе представление о мужском стиле.

Настоящая слава пришла к Армани благодаря работе в фильме «Американский жиголо» — новый взгляд на костюмы пришелся по душе как обычным зрителям, так и критикам. Впоследствии итальянца не раз привлекали к работе в Голливуде, а его модный дом стал глобальным, сделав Джорджо одним из богатейших людей в стране.

Помимо моды у Армани была тесная связь со спортом — более того, модельер соединил две вселенные при помощи бренда Emporio Armani. EA одевал итальянских олимпийцев, дважды разрабатывал форму для сборной Англии, создавал парадные комплекты для «Челси» и сборной Италии.

В последние годы бренд начал активно сотрудничать с «Наполи», делая для команды игровую форму.

Неаполитанцы уже выразили соболезнования. «Икона элегантности и стиля, с которой мы имели честь сотрудничать с 2021 года по сегодняшний день. Покойся с миром, король Джорджо», — сказано в сообщении клуба.

Сам Армани обожал баскетбол и с 2008 года был владельцем самого успешного клуба страны — «Олимпия Милан». За время с Джорджо команда неоднократно выигрывала чемпионат и Кубок Италии.

Один из главных соперников итальянцев по Евролиге, мадридский «Реал», тоже выступил с соболезнованиями. «Глубоко сожалеем о кончине Джорджо Армани, владельца “Олимпии” и одной из самых знаковых фигур в истории мира моды. Выражаем сочувствие семье и близким, а также всем болельщикам клуба», — сказано в сообщении «Реала».

За свою выдающуюся деятельность в мире высокой моды Армани неоднократно получал государственные награды. В том числе стал кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — главной награды страны.

В Armani Group сообщили, что похороны легендарного модельера будут закрытыми.