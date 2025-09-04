Умер легендарный модельер Джорджо Армани. Он одевал «Челси», «Наполи» и олимпийских спортсменов

Армани родился в 1934 году в Пьяченце, однако уже в 15 лет переехал с семьей в Милан. Там юный Джорджо захотел стать врачом и даже поступил в медицинский университет, однако проучился там всего два года, после чего забрал документы. Несколько лет будущий модельер работал в обычном универмаге.