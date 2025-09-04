Ричмонд
Возглавлявший «Тоттенхэм» 25 лет бизнесмен ушел из клуба

При Дэниеле Леви «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы и дошел до финала Лиги чемпионов, но в прошлом сезоне стал только 17-м в чемпионате.

Источник: Getty Images

«Тоттенхэм» объявил об уходе Дэниела Леви с поста председателя, который он занимал 25 лет, — он был главой клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) дольше всех.

В структуре собственности или составе акционеров клуба изменений не произошло.

«Тоттенхэм» выступал в еврокубках в 18 из 20 последних сезонов.

В сезоне 2024/25 лондонский клуб выиграл Лигу Европы, но в чемпионате Англии занял только 17-е место.

Из других трофеев при Леви клуб выиграл только Кубок лиги в 2008-м. В 2019-м команда дошла до финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» после трех туров идет на четвертом месте в чемпионате.