Арсен Захарян в третий раз за три сезона сменил игровой номер в «Реале Сосьедад»

В дебютном сезоне Захарян провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», включая пять — в Лиге чемпионов УЕФА. В них игрок забил гол и оформил два результативных паса. В сезоне-2024/2025 у Захаряна забитый мяч и голевая передача в четырёх играх. В новом сезоне россиянин дважды попадал в заявку за три стартовых тура, но на поле не вышел.