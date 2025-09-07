Дембеле объяснил, почему в «Барселоне» чаще травмировался, чем в «ПСЖ»

«Поскольку я приехал в Барселону, имея за плечами всего полтора года профессиональной карьеры, я нечасто ходил в тренажёрный зал, а сразу выходил на поле, полный энергии и, кстати, не лишённый таланта.



После одной травмы, двух, трёх, четырёх понимаешь, что нужно заботиться о своём теле, что футбол высокого уровня требует усилий, и дело не только в таланте. Нельзя просто проснуться и сразу выйти на поле. Начинаешь понимать, что всякое может случиться.



Я понимал, что мне нужно работать, что мне нужно стать сильнее, что мне нужно хорошо питаться и высыпаться. Я всё это понимал. И вот, сегодня это работает в “Пари Сен-Жермен”. Я счастлив», — приводит слова Дембеле FourFourTwo.