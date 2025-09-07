Кимпембе покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в Катаре. Он провёл в парижском клубе 20 лет

«Преснел Кимпембе сделал невероятную карьеру в “Пари Сен-Жермен”. С восьми лет Преснел рос и развивался на всех уровнях в своём любимом клубе, где он всегда был примером и образцом профессионализма. Он — фантастический пример для молодых игроков нашей молодёжной академии и навсегда останется частью семьи “Пари Сен-Жермен”. Мы желаем ему всяческих успехов в будущем и в его новых приключениях», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».