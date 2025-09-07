Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Северная Македония
3
:
Лихтенштейн
0
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
П1
5.40
X
3.50
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
П1
1.17
X
8.25
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
П1
6.19
X
4.60
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
П1
1.50
X
4.55
П2
7.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
П1
1.06
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
Кимпембе покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в Катаре. Он провёл в парижском клубе 20 лет

Защитник Преснел Кимпембе ушёл из «Пари Сен-Жермен» после 20 лет пребывания в системе клуба. Экс-игрок сборной Франции продолжит карьеру в Катаре. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи назвал футболиста примером для игроков академии столичного клуба.

Источник: Getty Images

«Преснел Кимпембе сделал невероятную карьеру в “Пари Сен-Жермен”. С восьми лет Преснел рос и развивался на всех уровнях в своём любимом клубе, где он всегда был примером и образцом профессионализма. Он — фантастический пример для молодых игроков нашей молодёжной академии и навсегда останется частью семьи “Пари Сен-Жермен”. Мы желаем ему всяческих успехов в будущем и в его новых приключениях», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Кимпембе смог стать победителем Лиги чемпионов в составе парижского клуба. Помимо этого, футболист является восьмикратным чемпионом Лиги 1 и шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Франции.