Захарян получил травму и пропустил тренировку, пишут СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил тренировку команды из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.
В конце июля испанские СМИ сообщали, что Захарян вернулся к тренировкам с командой, в начале августа россиянин также не мог полноценно тренироваться из-за дискомфорта в области бедра. Во время предсезонной подготовки Захарян не смог отправиться с командой в турне по Японии из-за восстановления после вирусного заболевания, но позднее полетел в Англию для тренировок перед товарищескими играми с «Борнмутом». На старте сезона россиянин восстановился и стал попадать в заявку команды.
Как сообщает источник, Захарян пропустил открытую тренировку «Реал Сосьедад» из-за дискомфорта. Также его нет на последних видео с тренировок команды.
Захаряну 22 года. Российский полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года и с тех пор провел за баскский клуб 44 матча и забил два мяча. В прошлом сезоне он пропустил 37 матчей из-за различных травм. В последний раз Захарян выходил на поле в феврале 2025 года.