Украинский футболист получил налоговый счет на 300 тысяч фунтов стерлингов

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 23 матча, суммарно проведя на поле менее 800 минут, и забил один мяч. До лондонского клуба украинец выступал в составе «Манчестер Сити», с которым стал четырехкратным обладателем Кубка английской лиги, четырежды выиграл чемпионат Англии и один раз — Кубок страны. На протяжении карьеры он также выступал в «Уфе», украинском «Шахтере» и нидерландском ПСВ.