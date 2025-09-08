Украинский футболист получил налоговый счет на 300 тысяч фунтов стерлингов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» украинец Александр Зинченко, находящийся в аренде в «Ноттингем Форест», получил счет на выплату задолженности по корпоративному налогу в размере 300 тысяч фунтов стерлингов от Управления по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC), сообщает The Sun.
Отмечается, что HMRC также обратилось в Высокий суд с требованиями закрыть компанию украинца Image Rights, которая занималась имиджевыми правами. В феврале суд заслушал дело, в итоге представители Зинченко согласились выплатить задолженность. Сумма не разглашалась, она стала известна после добровольной ликвидации компании. Отмечается, что зарплата игрока составляет 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Зинченко также должен выплатить 35 тысяч фунтов стерлингов бухгалтерам.
В прошлом сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 23 матча, суммарно проведя на поле менее 800 минут, и забил один мяч. До лондонского клуба украинец выступал в составе «Манчестер Сити», с которым стал четырехкратным обладателем Кубка английской лиги, четырежды выиграл чемпионат Англии и один раз — Кубок страны. На протяжении карьеры он также выступал в «Уфе», украинском «Шахтере» и нидерландском ПСВ.