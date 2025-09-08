Ямаль смог вылететь из Турции, несмотря на потерю паспорта, пишут СМИ

В воскресенье в городе Конья испанцы разгромили команду Турции со счетом 6:0 в матче отбора на чемпионат мира, Ямаль отдал две голевые передачи. Турецкие СМИ сообщали, что нападающий после игры искал паспорт в автобусе команды и раздевалке, но не сумел найти.