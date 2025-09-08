Ямаль смог вылететь из Турции, несмотря на потерю паспорта, пишут СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль смог вылететь из Турции, несмотря на потерю паспорта, сообщает Turkiye Today.
В воскресенье в городе Конья испанцы разгромили команду Турции со счетом 6:0 в матче отбора на чемпионат мира, Ямаль отдал две голевые передачи. Турецкие СМИ сообщали, что нападающий после игры искал паспорт в автобусе команды и раздевалке, но не сумел найти.
По информации источника, Ямаль вернулся в аэропорт и искал паспорт в багаже. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) связалась с турецкими властями, после чего 18-летнему игроку удалось спустя несколько часов вылететь на частном самолете.
Ямаль является воспитанником «Барселоны». Футболист провел за клуб 109 матчей и забил 27 мячей. Форвард дважды выиграл чемпионат Испании и по разу — Кубок и Суперкубок страны. В 2024 году Ямаль стал чемпионом Европы. В его активе шесть голов в 22 матчах за сборную Испании.