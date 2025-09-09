Удивительная история Дэниела Леви. Колонка Казанского — о прошлом и будущем «Тоттенхэма»

24 года работы, миллиарды заработанных фунтов, 13 уволенных тренеров и только два трофея.
— Извини, Гленн, ты уволен.
— Мне неприятно об этом говорить, Мартин, но ты уволен.
— Я бы не хотел с этого начинать разговор, Маурисио, но ты… нам придется расстаться.
— Жозе, ты понимаешь зачем я тебя пригласил?
— Антонио… Мне всегда казалось, что у нас может получиться, Антонио! Но я вынужден сообщить…
Босс «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви 13 раз увольнял тренеров. Они уходили по-разному. Например, сразу после увольнения Харри Реднаппа Леви позвонил ему и попросил остаться друзьями. Работа есть работа, лучше с личным не смешивать. Реднапп долго не мог решить, как реагировать.
В прошлый четверг Дэниел Леви услышал то, что раньше говорил только он:
— Дэниел, спасибо за все. До свидания. Только бизнес. Ничего личного. Всегда рады тебя видеть здесь.
Семья Льюис, владельцы «Тоттенхэма», попросила на выход своего управляющего. Как бы ни было похоже на пошлый пафос, но «ушла эпоха». Дэниел Леви следил и вел все дела в клубе 24 года. Лига была другой, футбол был другим, да и мы сильно изменились.
В тот момент, когда «Тоттенхэм» выскользнул из сладких рук барона Алана Шугара, клуб был вполне себе среднего пошиба. В элиту он не входил, но и вниз не падал. Фразу из фильма «Залечь на дно в Брюгге» помнят все, кто немного интересуется футболом. Важно напомнить и контекст. Герои фильма, два наемных киллера, выходят на ту самую ассоциацию, глядя на триптих Иеронима Босха «Страшный суд». Они вспоминают о чистилище. «Чистилище вроде бы где-то посередине… Как “Тоттенхэм”.
Спустя четверть века ассоциация не совсем уместная. Дэниел Леви за это время превратил лондонский клуб в один из самых успешных бизнес-проектов на планете. Ключом к этому стало строительство произведения архитектурного искусства — нового стадиона на месте легендарного «Уайт Харт Лейн». Стадион, который построил Леви. «Тоттенхэм Стэдиум» в игровой день приносит в кассу клуба почти пять миллионов фунтов. 63 тысячи зрителей с удовольствием тратят деньги на все, что связано с выходным днем. Еще больше клуб зарабатывает на нефутбольных буднях.
Две игры в сезоне на нем проводят американцы — команды НФЛ. Дружить с этой лигой «Тоттенхэму» еще четыре года. Крупнейшие концерты Леди Гаги, Бейонсе и Guns N' Roses — это тоже про стадион. Контракт с «Формулой-1», официальная серия картинга, тоже в руках клуба.
Стадион «Тоттенхэма» — элитная лондонская сцена.
Коммерция — то, что Леви освоил блестяще. Он всегда торговался как «подпольный миллионер за право остаться бедняком при свидетелях». Известны слова сэра Алекса Фергюсона после изнурительных торгов с Леви за Димитара Бербатова: «Переговоры были более болезненны, чем замена моего тазобедренного сустава».
Или ключевая деталь в переходе тренера Харри Реднаппа из «Портсмута» в «Тоттенхэм». Договорились о компенсации в 5 миллионов фунтов. Но Леви не устраивала комиссия агенту. Разница была в 50 тысяч. Леви пошел на сделку только тогда, когда продал ложу на «Уайт Харт Лейн» агенту как раз в эту сумму.
Зарплатная ведомость в клубе всегда была предметом гордости Леви. Соотношение расходов к доходам у него было едва ли не лучшим в Англии и в Европе. Если за 20 лет другие клубы штормило, ломало или возносило наверх — «Тоттенхэм» был образцом финансовой стабильности. Помогали в том числе продажи. Переходы Бэйла в «Реал», Кейна в «Баварию», Уокера в «Сити» — эпизодические, но мощные финансовые вливания.
В последнее время ENIC (компания — владелец «Тоттенхэма») начала гулять на трансферном рынке и изменила прибыльность «шпор» в худшую сторону. С учетом закредитованности клуба, хотя и по выгодным, фиксированным процентам, нужны серьезные инвестиции и… футбольные победы. А вот с последним — катастрофа. И это тоже наследие Леви.
С момента его появления в кресле босса «Тоттенхэм» устраивал банкет всего дважды: в 2008-м, когда команда выиграла Кубок английской лиги, и несколько месяцев назад после победы в Лиге Европы. Был проигранный финал Лиги чемпионов и второе место в чемпионате Англии. Но кто помнит вторых?
Успешный бизнес на футболе в случае «Тоттенхэма» не сказывался на результатах команды. Это стало приговором бизнесмену Дэниелу Леви. Именно он олицетворение поражений команды. Именно его головы, а не Джона Льюиса (хозяина клуба) требовало большинство болельщиков.
С января американская консалтинговая компания исследовала организм «Тоттенхэма» по просьбе владельцев. Ставили диагноз — почему финансовые приобретения не отражаются на успехах клуба. Совпадение это или нет, но уже весной в оперативном управлении произошли большие изменения — отставки и назначения. В начале сентября свою работу потерял и Леви.
Новой эпохой «Тоттенхэма» теперь занимаются Винай Венкатешам (до этого работал исполнительным директором буквально через дорогу… в «Арсенале») и Питер Чарринтгтон (банковский управляющий и консультант семьи Льюис, особенно к футболу отношения до этой поры не имевший).
Дэниела Леви мы уже не увидим в ложе управленцев клуба. Но он никуда не делся из списков… владельцев. У его траста 26 процентов акций «Тоттенхэма», и его голос по-прежнему будет учитываться. В возможной продаже клуба.
В понедельник «Тоттенхэм» выдал заявление: «Клуб не продается».
Спекуляций по смене владельцев всегда хватало.
В 2019-м предметные разговоры вели представители Тодда Боули, нынешнего владельца «Челси». Сейчас флиртует компания, которую представляет Аманда Стейвли. Не так давно именно эта дама была проводником сделки по покупке «Ньюкасла» саудовским бизнесом.
Идет ли речь об инвестициях в клуб или о покупке — пока загадка. Ясно одно — уход Леви с потенциальными изменениями тоже связан.
Именно он был в фокусе негативного внимания к «Тоттенхэму». Убрать его — фон становится другим, более благонадежным. А значит, клуб можно продать дороже или получить больше денег «под перспективы».
Вполне резонно предположить, что отставка Леви с поста босса клуба есть не что иное, как «предпродажная подготовка». Нужно привести в порядок внешний вид. А вот как поедет «проект», владельцу уже неинтересно. Просто бизнес. Ничего личного.
В домашнем кабинете Леви на стене висит фотография стадиона «Тоттенхэма». Долгими туманными ночами, глядя на этот снимок, с бокалом виски, Леви теперь купается в воспоминаниях. Он рассказывает своим гостям байки, как увольнял и назначал тренеров, воспитывал Кейна и покупал Бэйла, играл в финале Лиги чемпионов и побеждал «Манчестер» в Бильбао.
Легко можно представить, как Леви в этой идиллической картине, уже когда гаснут свечи, берет с полки томик Александра Сергеевича и с упоением читает вслух, бросая ироничный взгляд на стадион: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет…».
