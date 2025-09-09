Экс-игрок «Циндао»: для китайского футбола Слуцкий — узнаваемая личность

«В прошлом сезоне его команда играла очень хорошо и заняла второе место. Он взял хороших легионеров, и в команде были одни из сильнейших китайцев в стране. Все говорили про Слуцкого, потому что его команда играла хорошо. Мы также с ним встретились в Циндао и пообщались, когда они играли с нами. Слуцкий провёл хорошую работу в Китае — для местного футбола это узнаваемая личность», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.