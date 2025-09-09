Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.71
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.97
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.83
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.76
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95

Экс-игрок «Циндао»: для китайского футбола Слуцкий — узнаваемая личность

Бывший футболист китайского «Циндао Вест Кост» Вараздат Ароян высказался о работе российского тренера Леонида Слуцкого в Китае.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист китайского «Циндао Вест Кост» Вараздат Ароян высказался о работе российского тренера Леонида Слуцкого в Китае. Он возглавляет команду «Шанхай Шэньхуа».

«В прошлом сезоне его команда играла очень хорошо и заняла второе место. Он взял хороших легионеров, и в команде были одни из сильнейших китайцев в стране. Все говорили про Слуцкого, потому что его команда играла хорошо. Мы также с ним встретились в Циндао и пообщались, когда они играли с нами. Слуцкий провёл хорошую работу в Китае — для местного футбола это узнаваемая личность», — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.