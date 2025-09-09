Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Азербайджан
0
:
Украина
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Армения
0
:
Ирландия
0
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.45
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.71
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

СМИ: «Реал» может снова бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»

Marca: «Реал» может вновь пропустить церемонию вручения «Золотого мяча».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» рассматривает возможность бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» во второй раз подряд на фоне сохраняющегося конфликта с организаторами премии — журналом France Football и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Marca.

Поводом для разногласий стали результаты церемонии 2024 года, когда награду лучшему игроку сезона вместо форварда «Реала» Винисиуса Жуниора получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

По информации источника, в последние месяцы France Football пытался восстановить отношения со «сливочными». Делегация издания посещала Мадрид для переговоров с руководством «Реала» перед церемонией, которая состоится 22 сентября в Париже, однако договоренности достигнуто не было, так как в клубе по прежнему не согласны с новыми критериями голосования.

Уточняется, что включение УЕФА в организационный процесс вручения «Золотого мяча» также оказало влияние на отношения с мадридским клубом, так как между организациями присутствуют институциональные разногласия.

В конце октября 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» Родри впервые в карьере стал обладателем награды «Золотой мяч». Винисиус Жуниор занял в голосовании второе место. «Реал» обвинил УЕФА и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года, а возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти назвали лучшим тренером.