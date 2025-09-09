СМИ: «Реал» может снова бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча»

По информации источника, в последние месяцы France Football пытался восстановить отношения со «сливочными». Делегация издания посещала Мадрид для переговоров с руководством «Реала» перед церемонией, которая состоится 22 сентября в Париже, однако договоренности достигнуто не было, так как в клубе по прежнему не согласны с новыми критериями голосования.