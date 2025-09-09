Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Азербайджан
1
:
Украина
1
Все коэффициенты
П1
12.25
X
1.70
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Армения
2
:
Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.90
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.75
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.40
X
5.15
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.61
X
4.01
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.71
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.97
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.50
П2
1.92
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Футбольный клуб «Фламенго» попросил ООН признать его болельщиков отдельной нацией

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» направил запрос в Организацию Объединенных Наций (ООН) признать своих болельщиков отдельной нацией.

Источник: Getty Images

«Все верно: красно-черная нация хочет, чтобы ее признали первой символико-культурной нацией в мире. Мы — народ, насчитывающий более 45 миллионов человек, объединенных одним чувством. У нас есть своя культура, своя территория, свой флаг, свой язык», — говорится в сообщении пресс-службы «Фламенго».

Сейчас «Фламенго» собирает подписи к петиции в ООН, чтобы доказать серьезность своих намерений.

«Фламенго» был образован в Рио-де-Жанейро в 1895 году и является самым популярным клубом Бразилии. Он 7 раз становился чемпионом страны и трижды побеждал в Кубке Либертадорес.