Футбольный клуб «Фламенго» попросил ООН признать его болельщиков отдельной нацией

«Все верно: красно-черная нация хочет, чтобы ее признали первой символико-культурной нацией в мире. Мы — народ, насчитывающий более 45 миллионов человек, объединенных одним чувством. У нас есть своя культура, своя территория, свой флаг, свой язык», — говорится в сообщении пресс-службы «Фламенго».
Сейчас «Фламенго» собирает подписи к петиции в ООН, чтобы доказать серьезность своих намерений.
«Фламенго» был образован в Рио-де-Жанейро в 1895 году и является самым популярным клубом Бразилии. Он 7 раз становился чемпионом страны и трижды побеждал в Кубке Либертадорес.