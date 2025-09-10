Экс-судье АПЛ предъявили обвинение в съемке непристойного видео

В ноябре 2024 года Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) дисквалифицировала Кута, обслуживающего матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), за оскорбительные высказывания в адрес «Ливерпуля» и бывшего тренера команды Юргена Клоппа, которого арбитр на видеозаписи называл «немецким ублюдком». Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил признавшего свою вину судью до 30 июня 2026 года за нарушение статьи о правилах достойного поведения и обвинил в подрыве репутации футбола и УЕФА. В августе Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Кута на восемь недель.