Футбол. Кубок России
завершен
П 1:0
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Экс-судье АПЛ предъявили обвинение в съемке непристойного видео

Экс-судье АПЛ Куту предъявили обвинение в съемке непристойного видео с ребенком.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший судья чемпионата Англии по футболу Дэвид Кут обвинен в создании видео непристойного характера с участием ребенка, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Ноттингемшира.

Отмечается, что файл, в создании которого обвиняется Кут, полиция обнаружила в феврале 2025 года. В четверг 43-летний арбитр должен предстать перед магистратским судом Ноттингема. На данный момент Кут условно освобожден после внесения залога.

В ноябре 2024 года Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) дисквалифицировала Кута, обслуживающего матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), за оскорбительные высказывания в адрес «Ливерпуля» и бывшего тренера команды Юргена Клоппа, которого арбитр на видеозаписи называл «немецким ублюдком». Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил признавшего свою вину судью до 30 июня 2026 года за нарушение статьи о правилах достойного поведения и обвинил в подрыве репутации футбола и УЕФА. В августе Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила Кута на восемь недель.