Французские болельщики выступили против проведения матчей Лиги 1 за пределами страны

"Если эти предложения будут одобрены, мы считаем, что они откроют ящик Пандоры для европейского футбола, где возникнет множество инициатив, направленных на то, чтобы отдалить матчи от болельщиков и местных сообществ, которым клубы обязаны своим существованием. Именно поэтому мы подписали обращение, опубликованное на прошлой неделе организацией Football Supporters Europe вместе с десятками французских групп болельщиков, чтобы выразить своё несогласие с неоднократными попытками обойти правила игры, позволяя лигам переносить встречи в другие страны мира. Это обращение подписали почти 600 групп, представляющих более 3 млн болельщиков в 29 европейских странах, что демонстрирует единодушие европейских болельщиков против проекта детерриториализации футбола, продвигаемого Ла Лигой и Серией А.