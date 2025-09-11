Экс-вратарь «Арсенала» Леманн станет совладельцем клуба «Мюнхен-1860» — Abendzeitung

По данным источника, экс-вратарь бундестим всерьёз настроен улучшить положение клуба и уже работает над привлечением инвесторов. На данный момент контрольным пакетом акций мюнхенцев владеет иорданский миллионер Хасан Исмаик, который ранее решил продать свою долю в клубе. Отмечается, что Леманну и его партнёрам придётся заплатить € 25−30 млн за покупку акций «львов». Ожидается, что Леманн будет работать главным образом над спортивной составляющей жизни «Мюнхена».