Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Экс-вратарь «Арсенала» Леманн станет совладельцем клуба «Мюнхен-1860» — Abendzeitung

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн станет совладельцем клуба «Мюнхен-1860» из третьего немецкого дивизиона.

Источник: Чемпионат.com

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн станет совладельцем клуба «Мюнхен-1860» из третьего немецкого дивизиона. Об этом сообщает Abendzeitung.

По данным источника, экс-вратарь бундестим всерьёз настроен улучшить положение клуба и уже работает над привлечением инвесторов. На данный момент контрольным пакетом акций мюнхенцев владеет иорданский миллионер Хасан Исмаик, который ранее решил продать свою долю в клубе. Отмечается, что Леманну и его партнёрам придётся заплатить € 25−30 млн за покупку акций «львов». Ожидается, что Леманн будет работать главным образом над спортивной составляющей жизни «Мюнхена».

В планы Леманна также входит строительство нового многофункционального стадиона вместимостью в 40−50 тыс. зрителей, находиться сооружение будет на востоке Мюнхена. Стоимость осуществления данного проекта оценивается в € 200−450 млн.