Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Экс-игрок сборной Англии Тони считает, что «Аль-Ахли» мог бы попасть в топ-4 АПЛ

Бывший нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айван Тони, который сейчас выступает за «Аль-Ахли», высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии и поделился мнением, что его команда могла бы попасть в четвёрку сильнейших клубов английской Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий «Брентфорда» и сборной Англии Айван Тони, который сейчас выступает за «Аль-Ахли», высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии и поделился мнением, что его команда могла бы попасть в четвёрку сильнейших клубов английской Премьер-лиги.

«Роналду объездил весь мир и, вероятно, знает гораздо больше меня, ведь я играл только в Премьер-лиге, Чемпионшипе, а также в первой и второй лигах. Для меня [Про-Лига] стоит на одном уровне с английской Премьер-лигой. Если бы [»Аль-Ахли«] был в Премьер-лиге, мы бы приложили все усилия и были бы близки к четвёрке лучших. Это качественная лига, и людям не стоит задирать нос. Мы видели, как “Аль-Хиляль” играл против “Манчестер Сити” и победил его», — приводит слова Тони The Guardian.