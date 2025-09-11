Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.15
П2
2.53
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

«Тоттенхэм» мог приобрести Суареса, но экс-председатель правления клуба Леви отклонил идею

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякса» Мартин Йол рассказал, что ранее предлагал лондонскому клубу подписать уругвайского нападающего Луиса Суареса, однако экс-председатель правления лондонцев Дэниел Леви отклонил эту идею.

Источник: Чемпионат.com

«Дэниел замечательно проявил себя в “Тоттенхэме”, но не в техническом плане. Посмотрите на игроков, которых они подписывали: многие не прижились в команде. Дэниелу я сказал именно так: “Почему бы нам не обсудить всё?”. Я привёл в клуб Тоби Алдервейрелда, Кристиан Эриксен дебютировал при мне. А ещё у меня в планах был Луис Суарес.

Я спросил у Леви: «Почему ты не купил Суареса?» Он ответил: «Мои люди сообщили, что он игрок почти того же типа, что и ван дер Варт». Чего? Суарес — нападающий. При мне [в «Аяксе»] он играл справа, но я понимал что Луис — не правый вингер. В качестве «девятки» у нас выступал Марко Пантелич, поэтому Суарес был игроком фактуры Салаха. Луис — легенда, он стоил £ 25 млн, однако Леви не послушал", — приводит слова Йола Football.London.