«Тоттенхэм» мог приобрести Суареса, но экс-председатель правления клуба Леви отклонил идею

Я спросил у Леви: «Почему ты не купил Суареса?» Он ответил: «Мои люди сообщили, что он игрок почти того же типа, что и ван дер Варт». Чего? Суарес — нападающий. При мне [в «Аяксе»] он играл справа, но я понимал что Луис — не правый вингер. В качестве «девятки» у нас выступал Марко Пантелич, поэтому Суарес был игроком фактуры Салаха. Луис — легенда, он стоил £ 25 млн, однако Леви не послушал", — приводит слова Йола Football.London.