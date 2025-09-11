Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.15
П2
2.53
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2

Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён»

Капитан сборной Португалии звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён» на церемонии вручения наград Примейры.

Источник: Чемпионат.com

В официальном заявлении лиги говорится, что 40‑летний Криштиану «определил собой целую эпоху и оставил неизгладимый след в мировом футболе». Сам футболист на церемонии не присутствовал, но организаторы показали видео, на котором звёздный форвард стоит с наградой и произносит речь.

Роналду — пятикратный обладатель самой престижной футбольной индивидуальной награды — «Золотой мяч» от France Football. Кроме того, португалец является рекордсменом по количеству голов в истории футбола — 943 забитых мяча.