Футболисты захватили абсолютную власть. Обязательства перед клубами больше ничего не значат — Исак это доказал

«Все это плохо отразилось на футболе и на болельщиках, потому что это они платят, они создают эту великую игру. Когда клуб тебе платит, а ты отказываешься играть, тебя это совсем не красит. В итоге Исак добился трансфера в “Ливерпуль”, того, чего он хотел. Такое бывало раньше и будет снова, но нынешним летом это кажется более заметным: Ларсен не играл за “Вулверхэмптон”, Висса не играл за “Брентфорд”, и, конечно, Исак не играл за “Ньюкасл”.



Марк Геи, напротив, сделал все правильно и пострадал, потому что не получил трансфер в “Ливерпуль”, так как “Кристал Пэлас” не нашел замену. Он был настоящим профессионалом, но не получил свой трансфер, и это кажется несправедливым».