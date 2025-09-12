Футболисты захватили абсолютную власть. Обязательства перед клубами больше ничего не значат — Исак это доказал

Самой утомительной трансферной сагой прошедшего лета оказался переход Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». Сейчас мы знаем все подробности: еще за две недели до окончания прошлого сезона Исак сообщил главному тренеру «сорок» Эдди Хау о своем намерении покинуть Ньюкасл-апон-Тайн. Не дождавшись встречных шагов от клуба, шведский нападающий решил действовать радикальными методами.
В частности, бойкотировал предсезонное турне «Ньюкасла» по Азии и демонстративно проводил тренировки на базе своей бывшей команды — «Реал Сосьедад», — а кроме того, через сливы в прессе уведомил руководство, что больше не будет выступать за клуб, даже если ему пообещают трансфер летом 2026-го. Незадолго до наступления осени домой к Исаку приехала делегация, которую возглавлял совладелец «Ньюкасла» Джейми Рубен. Алекса уговаривали остаться и выступить с командой в Лиге чемпионов, но форвард был непреклонен — он мечтал только о «Ливерпуле».
В итоге «сорокам» не оставалось ничего другого, кроме как исполнить желание футболиста. Согласно данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за переход Исака 145 миллионов евро — это самая дорогая сделка в истории АПЛ и четвертая самая дорогая вообще. «Ньюкасл», в свою очередь, реинвестировал полученные деньги в покупку двух нападающих — Ника Вольтемаде из «Штутгарта» (85 миллионов евро) и Йоана Висса из «Брентфорда» (57,7 миллиона).
«СЭ» рассказывает, почему трансферное лето-2025 может стать тем, которое окончательно изменит правила коммуникации на рынке, а значит — и весь футбол.
Исак — самый современный тип футболиста. Он всегда думал только о себе
Для тех, кто внимательно следит за карьерой Александера Исака, его поведение прошедшим летом не стало удивительным. В свое время у шведского вундеркинда не слишком задалось в Дортмунде, и в 2019-м «Боруссия» продала его в «Реал Сосьедад» за скромные 15 миллионов евро, но с обязательным правом выкупа в размере 30 миллионов. После того как Алекс преуспел в ла лиге, «Боруссия» задумалась о его возвращении, тем более что в тот момент клуб готовился к неизбежному уходу Эрлинга Холанна.
Однако Исак сразу дал понять, что договоренности между Дортмундом и Сан-Себастьяном его не интересуют. «Я прекрасно осознаю, что в контракте есть такой пункт. Могу лишь сказать, что “Боруссия” — это мое прошлое, а не будущее. У меня все хорошо в Сан-Себастьяне, вообще не думаю о возвращении», — заявил эритрейский швед.
После этого «Реал Сосьедад» выплатил «Боруссии» дополнительную сумму — чуть больше пяти миллионов, — чтобы убрать из контракта дортмундскую клаусулу. Так баски фактически купили для Исака независимость, а сам нападающий продемонстрировал свою растущую силу. Заставив клубы пересмотреть заключенные договоренности в свою пользу, он показал футбольному миру, что обязательствами можно с легкостью пренебречь — если их не брал на себя сам игрок. Начиная с дела Босмана футболисты последовательно наращивали собственное влияние, и теперь мы наконец дошли до точки, когда оно стало абсолютным.
В 2022-м Исак почувствовал, что готов к новому вызову и начал готовиться к переходу в АПЛ. Руководство «Сосьедада» между тем излучало надежду, что Алекс останется верен Сан-Себастьяну еще как минимум на сезон — возможно, рассчитывая на дополнительную лояльность нападающего после истории с клаусулой. Но если Исак сказал, что он хочет уйти, то он уйдет — спорить со звездами его масштаба бесполезно.
В результате «Сосьедад» ударил по рукам с «Ньюкаслом», который приобрел шведа за рекордные для себя (на тот момент) 77,5 миллиона евро. Летом 2025-го этот рекорд побил Вольтемаде, чем повысил уровень кортизола у всех без исключения боссов «Баварии»: забрать великана из Штутгарта собирались именно мюнхенцы. Но сага Исака бумерангом ударила и по их планам.
Висса в «Брентфорде» скандалил по примеру Исака, чтобы уйти в «Ньюкасл». Теперь футболисты будут делать так еще чаще
Переход Исака в «Ливерпуль» сопровождался развитием похожей ситуации с нападающим «Брентфорда» Йоаном Висса. Конголезец, забивший в прошлом сезоне АПЛ 19 голов за скромный клуб из Лондона, всеми правдами и неправдами выбивал себе трансфер в «Ньюкасл». Не значась в списке травмированных, Висса пропустил стартовые матчи чемпионата и вдобавок закатил недвусмысленную истерику в соцсетях: удалил из своего профиля все упоминания «Брентфорда», отписался от официального аккаунта команды и поставил на аватарку черный фон. Сложилась ситуация-матрешка: успех демарша Висса зависел от того, получится ли уйти у Исака. И в итоге каждый из футболистов добился своего.
Закрыть масштабную трансферную кампанию «Ливерпуль» планировал не только Исаком, но и покупкой проверенного игрока в защиту. Согласно многочисленным инсайдам, присоединиться к чемпионам Англии должен был капитан «Кристал Пэлас» Марк Геи. К утру 1 сентября стороны согласовали все детали, и даже Фабрицио Романо сообщил о трансфере фирменным Here We Go. Затем, однако, случилось неожиданное: «Кристал Пэлас» не смог подписать защитника на замену Геи — в последний момент упустили Игора Жулио из «Брайтона».
Узнав об этом, главный тренер «орлов» Оливер Гласнер в категорической форме выступил против продажи Геи. По слухам, австрийский специалист даже выдвинул руководству ультиматум: либо капитан остается в команде, либо он подает в отставку. Так у Геи сорвался трансфер мечты, а один из заметных британских инсайдеров рассказал, что Марк «был разорван на куски» ситуацией с отмененным переходом. В «Ливерпуле» вроде как пообещали игроку, что вернутся за ним зимой, но уже через несколько дней газета The Times сообщила об обратном: от идеи купить Геи на «Энфилде» отказались.
Стоит отметить, что капитан «Пэлас» на протяжении всего лета вел себя прилично: не устраивал истерик, не давил на руководство и не ставил на аватар черный фон. Марк, который с 2022 года вызывается в сборную Англии, давно перерос уровень «орлов» — но все вопросы с клубом он рассчитывал решить полюбовно. В результате лояльность Геи сыграла с ним злую шутку, и это — на фоне успешных примеров Исака и Висса — сформировало новую реальность, в которой теперь будут жить статусные футболисты.
«Веди себя плохо — и получишь желанный трансфер. Поступай как джентльмен — и упустишь шанс всей своей жизни. Не нужно гадать, как игроки будут поступать в будущем, если таков результат», — заявил легендарный Майкл Оуэн.
Аналогично высказался и Алан Ширер:
«Все это плохо отразилось на футболе и на болельщиках, потому что это они платят, они создают эту великую игру. Когда клуб тебе платит, а ты отказываешься играть, тебя это совсем не красит. В итоге Исак добился трансфера в “Ливерпуль”, того, чего он хотел. Такое бывало раньше и будет снова, но нынешним летом это кажется более заметным: Ларсен не играл за “Вулверхэмптон”, Висса не играл за “Брентфорд”, и, конечно, Исак не играл за “Ньюкасл”.
Марк Геи, напротив, сделал все правильно и пострадал, потому что не получил трансфер в “Ливерпуль”, так как “Кристал Пэлас” не нашел замену. Он был настоящим профессионалом, но не получил свой трансфер, и это кажется несправедливым».
С мэтрами сложно не согласиться: теперь, памятуя о случае с Геи и обратной ситуации с Исаком, футболисты будут еще активнее добиваться своей продажи радикальными методами — забастовками, ультиматумами и скандалами. А значит, футбольная среда станет еще более токсичной, и это — далеко не самый приятный итог очередного трансферного лета.
Автор: Тимофей Яценко