Слот повторил достижение Алекса Фергюсона из 2011 года, став лучшим тренером месяца в АПЛ

«Ливерпуль» занял первое место в АПЛ в сезоне-2024/2025, набрав 84 очка в 38 турах. Отрыв от расположившегося на второй строчке «Арсенала» составил 10 очков. В первых трёх турах нового сезона «мерсисайдцы» одержали три победы над «Борнмутом» (4:2), «Ньюкаслом» (3:2) и «Арсеналом» (1:0).