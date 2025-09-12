Аморим объяснил, почему Онана покинул «Манчестер Юнайтед»

«Можно было бы [рассмотреть вариант с использованием Онана], однако я думаю, что мы как клуб поняли, что ему нужны перемены. Иногда сложно понять, почему так происходит: из-за игры, из-за конкретного момента, из-за невезения в некоторых ситуациях.



Мы решили сменить вратаря, однако я желаю Андре Онана всего наилучшего. Он действительно хорошо работал и помогал игрокам. Но иногда нужно сменить обстановку», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.