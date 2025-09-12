Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.91
П2
9.40
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.61
П2
4.97
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Волга
0
П1
X
П2

Тренер «Реала» Алонсо высказался о конкуренции между Карвахалем и Трентом

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о конкуренции между защитниками Даниэлем Карвахалем и Трентом Александер-Арнольдом за место в основном составе «сливочных».

Источник: Getty Images

«К счастью, у нас в команде царит здоровая конкуренция, и это хорошо. Они находятся под давлением, и до сих пор и Трент, и Карвахаль принимали участие в играх, что очень полезно для повседневной работы команды, чтобы никто не отставал. Тот, кто заслуживает, будет играть, и так будет повторяться снова и снова», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Атлетик» из Бильбао (9), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (7).