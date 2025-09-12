Ричмонд
«Она ругала меня каждый день». Ламин Ямаль — об отношениях с матерью

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как его мама реагировала на нежелание испанца учиться в школе.

Источник: Getty Images

«Первый год я учился хорошо, но на втором получалось иначе, думаю, после отъезда из Матаро я не привык жить с людьми из другого социального класса и прочими вещами. Я перестал посещать занятия, мне было некомфортно. Я хорошо ладил с людьми в “Ла Масии”, но в школе я не вписывался. Мне бы хотелось учиться, однако не думаю, что я для этого создан. Я сказал родителям: “Если вы, ребята, должны заставлять меня работать, нам конец. Но если вы хотите, чтобы я стал футболистом, не волнуйтесь, я им стану”. Мама говорила мне, что я не буду играть, если не буду учиться. Было время, когда я был в “Ла Масии”, и я позвонил ей. Я сказал: “Мама, я пойду в школу, но ничего не буду делать. Я буду готовиться к тренировке днём”. Она спросила меня, о чём я говорю? “Если я сосредоточусь, то стану футболистом”. Я хотел объяснить ей это, однако мне не удалось; она ругала меня каждый день. Даже когда я дебютировал, он ругала меня, потому что мне нужно было учиться, а я не учился. Я советую людям не делать того, что делал я, потому что я мог бы и не стать футболистом», — приводит слова игрока «Барселоны» AS.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше