Леонид Слуцкий высказался о результативной ничьей «Шанхай Шэньхуа» с «Шаньдун Тайшань»

«Этот матч действительно трудно комментировать, особенно когда мы допустили так много индивидуальных ошибок. Для победы нам пришлось бы забить гораздо больше голов. Подводить итоги сложно, думаю, мы были не полностью готовы в психологическом плане», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Шанхай Шэньхуа».