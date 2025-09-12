«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за 17-летнего таланта из «Аякса» — TT

Мокио принял участие в 21 матче в составе взрослой команды «Аякса», в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.