«Реал» может лишиться Рюдигера на три месяца после вердикта врачей

Рюдигер перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в январе 2022 года. В составе «сливочных» он провел 157 матчей, в которых забил семь голов. Вместе с мадридским клубом он выиграл Лигу чемпионов, два Суперкубка УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира.