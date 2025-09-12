Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
14.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.50
П2
7.00
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

«Реал» может лишиться Рюдигера на три месяца после вердикта врачей

У футболиста «Реала» Рюдигера выявлена травма прямой мышцы бедра.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру диагностировали травму прямой мышцы бедра левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.

По информации журналистки Аранчи Родригес, 32-летний немец пропустит около трех месяцев.

Рюдигер перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в январе 2022 года. В составе «сливочных» он провел 157 матчей, в которых забил семь голов. Вместе с мадридским клубом он выиграл Лигу чемпионов, два Суперкубка УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также клубный чемпионат мира.