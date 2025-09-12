Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.67
П2
13.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.50
П2
39.00
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Зарплата Андре Онана в «Трабзонспоре» будет выше, чем в «Манчестер Юнайтед» — Романо

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, перешедший в «Трабзонспор» на правах аренды 11 сентября, в Турции будет зарабатывать больше, чем в английской Премьер-Лиге.

Источник: ФК «Трабзонспор»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, оклад вратаря будет выше того, что был в Англии из-за гонорара за подписание контракта и других бонусов.

По данным источника, камерунец стал самым высокооплачиваемым футболистом «Трабзонспора» и одним из самых высокооплачиваемых в турецкой Суперлиге. Напомним, Онана отправился в Турцию на условиях бесплатной аренды без права выкупа до конца сезона-2025/2026.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл бельгийского вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена» в последний день трансферного окна в Европе. Сделка оценивается в € 21 млн. Ранее «Трабзонспор» продал основного голкипера Угурджана Чакыра в «Галатасарай» за € 27,5 млн.