Гвардиола ответил, когда он покинет «Манчестер Сити»

«Я много раз говорил о незнании, что будет [в будущем]. Результаты определяют положение, и я должен провести хороший сезон. Не останусь, если почувствую, что клубу нужны перемены. Однако сейчас я как никогда хочу это сделать после того, что произошло в прошлом сезоне.



Я говорю это не только из-за того, что сделал в прошлом. Мне нравится смотреть в будущее. Но сколько я ещё пробуду здесь? Когда только пришёл в клуб и подписал контракт на три года, и представить не мог, что останусь здесь на 10 лет. Так горжусь этим. Я хочу снова и снова помогать команде и клубу», — приводит слова Гвардиолы Mirror.