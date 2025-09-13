Гвардиола рассказал, когда Мармуш вернётся в строй «Манчестер Сити» после травмы

«Омар получил травму в матче сборной Египта. Думаю, он пропустит несколько недель. До следующего перерыва на матчи сборных он будет готов. Аит-Нури и Шерки не сыграют, Стоунз тоже под вопросом. У него есть небольшая проблема, его участие в воскресном матче под вопросом. Остальные в порядке», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».