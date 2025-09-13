Ямаль испытывает проблемы со здоровьем и тренируется отдельно от команды — Наварро

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
2.03
X
2.85
П2
5.15
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.79
П2
26.00
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.11
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.66
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.61
П2
1.60
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.80
П2
2.90
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.62
П2
2.58
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.74
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
16:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ахмат
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
2.82
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.66
П2
2.90
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.73
П2
5.60
Футбол. Англия
17:00
Эвертон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.35
П2
2.83
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.58
П2
4.10
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.25
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.30
П2
6.00
Футбол. Испания
17:15
Реал Сосьедад
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.48
П2
1.58
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.80
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
32.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.92
П2
6.50
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.26
П2
2.12
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.87
П2
1.91
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.60
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.69
П2
1.62

Ямаль испытывает проблемы со здоровьем и тренируется отдельно от команды — Наварро

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не принимает участия в сегодняшней тренировке сине-гранатовых из-за проблем со здоровьем.

Источник: Чемпионат.com

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не принимает участия в сегодняшней тренировке сине-гранатовых из-за проблем со здоровьем. 18-летний футболист проводит занятие в тренажёрном зале. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик предоставит более подробную информацию о состоянии Ямаля на пресс-конференции, посвящённой матчу 4-го тура Примеры с «Валенсией». «Барселона» встретится с «летучими мышами» в воскресенье, 14 сентября.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Нападающий провёл два матча за сборную Испании во время сентябрьской международной паузы.