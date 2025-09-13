Ямаль получил травму в паховой области

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.50
П2
1.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.40
П2
7.03
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.10
П2
5.78
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.81
П2
3.42
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.86
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
8.00
П2
23.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.70
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
1
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
3.03
X
2.50
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.75
П2
3.15
Футбол. Германия
перерыв
Фрайбург
0
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.77
П2
1.65
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.07
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.85
П2
1.55
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
0
:
Хоффенхайм
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
9.50
П2
1.12
Футбол. Германия
перерыв
Вольфсбург
1
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.66
П2
4.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.40
П2
18.50
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.30
П2
6.00
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.90
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.16
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
8.75
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
32.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.90
П2
6.70
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.29
П2
2.06
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.92
П2
1.88
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.05
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Ямаль получил травму в паховой области

Полузащитник «Барселоны» Ямаль получил травму в паховой области.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль получил повреждение в паховой области, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

В субботу Ямаль не смог выйти на клубную тренировку, его участие в воскресном матче чемпионата Испании против «Валенсии» исключено. Футболист не вернется к тренировкам с командой, пока его проблемы не будут полностью улажены.

«Он не сможет играть. Он отправился в сборную Испании с болью и не тренировался. Ему дали обезболивающие, чтобы он смог выйти на поле. В обоих матчах испанцы вели как минимум в три гола, но он все равно отыграл 73 и 79 минут соответственно. В перерывах между матчами он не смог тренироваться. Это не похоже на заботу о футболистах. Мне очень грустно из-за этого», — заявил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.

В трех стартовых турах чемпионата Испании сезона-2025/26 Ямаль забил два мяча.