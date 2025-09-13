Ямаль получил травму в паховой области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль получил повреждение в паховой области, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».
В субботу Ямаль не смог выйти на клубную тренировку, его участие в воскресном матче чемпионата Испании против «Валенсии» исключено. Футболист не вернется к тренировкам с командой, пока его проблемы не будут полностью улажены.
«Он не сможет играть. Он отправился в сборную Испании с болью и не тренировался. Ему дали обезболивающие, чтобы он смог выйти на поле. В обоих матчах испанцы вели как минимум в три гола, но он все равно отыграл 73 и 79 минут соответственно. В перерывах между матчами он не смог тренироваться. Это не похоже на заботу о футболистах. Мне очень грустно из-за этого», — заявил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.
В трех стартовых турах чемпионата Испании сезона-2025/26 Ямаль забил два мяча.