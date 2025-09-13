Дубль Субименди помог «Арсеналу» обыграть «Ноттингем Форест» в дебютном матче Постекоглу

«Арсенал», который возглавляет Микель Артета, набрал 10 очков и временно идёт первым в таблице чемпионата Англии. «Ноттингем Форест» провёл первый матч под руководством Ангелоса Постекоглу, команда с четырьмя очками идёт 11-й.