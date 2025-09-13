«Боруссия» Дортмунд победила «Хайденхайм» в Бундеслиге, играя в большинстве с 22-й минуты

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.08
П2
6.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
2
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.47
П2
7.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
1
:
Нант
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.32
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.92
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.80
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.82
П2
1.60
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Боруссия» Дортмунд победила «Хайденхайм» в Бундеслиге, играя в большинстве с 22-й минуты

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Феликс Цвайер из Берлина. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

На 22-й минуте «Хайденхайм» остался вдесятером после удаления грузинского нападающего Буду Зивзивадзе. На 33-й минуте нападающий Серу Гирасси открыл счёт в матче. На 45+6-й минуте форвард Максимилиан Байер забил второй гол «Боруссии».

«Боруссия» одержала вторую победу в чемпионате Германии и поднялась на первое место в турнирной таблице. У команды семь очков в трёх турах. В активе «Хайденхайма» осталось 0 очков. Клуб располагается на последнем месте.

Хайденхайм
0:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия Д
Футбол, Германия, 3-й тур
13.09.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Voith-Arena
Главные тренеры
Франк Шмидт
Нико Ковач
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
33′
Максимилиан Байер
45+6′
Составы команд
Хайденхайм
41
Диант Рамай
23
Омар Траоре
11
Буду Зивзивадзе
21′
6
Патрик Майнка
20
Лука Кербер
3
Ян Шеппнер
47′
32
Леарт Пакярада
7′
19
Йонас Ференбах
22
Арийон Ибрагимович
81′
4
Тим Зирслебен
17
Матиас Хонзак
70′
29
Миккель Кауфманн
21
Адриан Бек
47′
31
Сирлорд Конте
5
Бенедикт Гимбер
39′
46′
2
Марнон Буш
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
85′
26
Юлиан Рюэрсон
45+2′
74′
6
Салих Озджан
27
Карим Адейеми
27′
65′
7
Джоб Беллингем
14
Максимилиан Байер
74′
37
Коул Кэмпбелл
13
Паскаль Грос
65′
17
Карни Чуквуэмека
8
Феликс Нмеча
90′
39
Филиппо Мане
Статистика
Хайденхайм
Боруссия Д
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
17
Удары в створ
1
8
Угловые
5
4
Фолы
5
9
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти