«Боруссия» Дортмунд победила «Хайденхайм» в Бундеслиге, играя в большинстве с 22-й минуты

Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Феликс Цвайер из Берлина. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.
На 22-й минуте «Хайденхайм» остался вдесятером после удаления грузинского нападающего Буду Зивзивадзе. На 33-й минуте нападающий Серу Гирасси открыл счёт в матче. На 45+6-й минуте форвард Максимилиан Байер забил второй гол «Боруссии».
«Боруссия» одержала вторую победу в чемпионате Германии и поднялась на первое место в турнирной таблице. У команды семь очков в трёх турах. В активе «Хайденхайма» осталось 0 очков. Клуб располагается на последнем месте.
Франк Шмидт
Нико Ковач
Серу Гирасси
33′
Максимилиан Байер
45+6′
41
Диант Рамай
23
Омар Траоре
11
Буду Зивзивадзе
21′
6
Патрик Майнка
20
Лука Кербер
3
Ян Шеппнер
47′
32
Леарт Пакярада
7′
19
Йонас Ференбах
22
Арийон Ибрагимович
81′
4
Тим Зирслебен
17
Матиас Хонзак
70′
29
Миккель Кауфманн
21
Адриан Бек
47′
31
Сирлорд Конте
5
Бенедикт Гимбер
39′
46′
2
Марнон Буш
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
85′
26
Юлиан Рюэрсон
45+2′
74′
6
Салих Озджан
27
Карим Адейеми
27′
65′
7
Джоб Беллингем
14
Максимилиан Байер
74′
37
Коул Кэмпбелл
13
Паскаль Грос
65′
17
Карни Чуквуэмека
8
Феликс Нмеча
90′
39
Филиппо Мане
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти