«Ньюкасл» одолел «Вулверхэмптон» с победным голом Вольтемаде в 4-м туре АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана из Ланкашира. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 30-й минуте. Отличился дорогостоящий новичок «Ньюкасла» Ник Вольтемаде, перешедший в команду из «Штутгарта» в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» довёл количество набранных в сезоне очков до пяти и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался с 0 очков после четырёх матчей. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Витор Перейра
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Ник Вольтемаде
(Джейкоб Мерфи)
29′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
88′
8
Сандро Тонали
5
Фабиан Шер
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
65′
28
Джозеф Уиллок
27
Ник Вольтемаде
65′
18
Уильям Осула
23
Джейкоб Мерфи
90′
4
Свен Ботман
11
Харви Барнс
80′
20
Энтони Эланга
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
24
Тоте Гомеш
12
Эммануэль Агбаду
3
Уго Буэно
37
Ладислав Крейчи
7′
8
Жоау Гомес
68′
15
Йерсон Москера
66′
5
Маршалл Мунетси
67′
21
Родригу Гомеш
77′
38
Джексон Чачуа
7
Андре
31′
66′
27
Жан-Рикне Беллегард
14
Толу Арокодаре
66′
10
Джон Ариас
11
Хван Хи Чхан
77′
28
Фер Лопес
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
4
3
Угловые
10
4
Фолы
10
17
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти