«Ньюкасл» одолел «Вулверхэмптон» с победным голом Вольтемаде в 4-м туре АПЛ

«Ньюкасл» довёл количество набранных в сезоне очков до пяти и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался с 0 очков после четырёх матчей. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.