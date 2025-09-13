«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» не выявили победителя в матче 4-го тура АПЛ

Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Брамэлл. Команды не смогли выявить победителя. Игра закончилась вничью 0:0.
После четырёх проведённых матчей «Кристал Пэлас» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба шесть набранных очков. «Сандерленд» довёл количество набранных в сезоне очков до семи. Новичок АПЛ располагается на шестой строчке при равенстве по очкам и разнице забитых мячей с «Эвертоном».
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Режис Ле Бри
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
14′
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
8
Джефферсон Лерма
69′
55
Джастин Девенни
10
Йереми Пино
84′
12
Крисантус Уче
Сандерленд
22
Робин Руфс
77′
32
Трай Хьюм
17
Рейнилдо Мандава
19
Хабиб Диарра
34
Гранит Джака
7
Шемсдин Тальби
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
27
Ноа Садики
84′
6
Лютсхарел Гертрейда
18
Вильсон Изидор
90′
11
Крис Ригг
24
Симон Адингра
69′
9
Брайан Бробби
Статистика
Кристал Пэлас
Сандерленд
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
0
Угловые
5
3
Фолы
10
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
