Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Наполи
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.70
П2
1.40
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.44
X
3.88
П2
1.83
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.87
П2
4.59
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.77
П2
1.60
Футбол. Первая лига
14.09
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» не выявили победителя в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Брамэлл. Команды не смогли выявить победителя. Игра закончилась вничью 0:0.

После четырёх проведённых матчей «Кристал Пэлас» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба шесть набранных очков. «Сандерленд» довёл количество набранных в сезоне очков до семи. Новичок АПЛ располагается на шестой строчке при равенстве по очкам и разнице забитых мячей с «Эвертоном».

Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 0:0
Сандерленд
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Режис Ле Бри
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
14′
3
Тайрик Митчелл
14
Жан-Филипп Матета
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
8
Джефферсон Лерма
69′
55
Джастин Девенни
10
Йереми Пино
84′
12
Крисантус Уче
Сандерленд
22
Робин Руфс
77′
32
Трай Хьюм
17
Рейнилдо Мандава
19
Хабиб Диарра
34
Гранит Джака
7
Шемсдин Тальби
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
27
Ноа Садики
84′
6
Лютсхарел Гертрейда
18
Вильсон Изидор
90′
11
Крис Ригг
24
Симон Адингра
69′
9
Брайан Бробби
Статистика
Кристал Пэлас
Сандерленд
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
0
Угловые
5
3
Фолы
10
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
