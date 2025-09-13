Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве

Мбаппе не стал откладывать и сделал гол уже на второй минуте. Заманил Ремиро, уложил его на газон и покатил на Гюлера, перед которым остались пустые ворота. Но пришлось отложить празднование — француз залез в маленький офсайд. «Реал» добился своего на 12-й минуте. Внезапно, когда защищался. «Сосьедад» предоставил Мбаппе слишком много пространства при собственной атаке — большая ошибка. Готи под давлением отдал назад — Килиан подхватил мяч и спокойно реализовал выход один на один.