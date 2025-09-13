Ричмонд
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве

Удаление Хёйсена было спорным. Мадридцы всё равно добились своего.

Источник: Чемпионат.com

Хаби Алонсо оставил на гостевой матч с «Сосьедадом» в запасе Вальверде и предпочёл Себальоса. Родриго тоже остался на лавке, но это уже привычно. В старте вновь вышел Карвахаль, оставив на лавке Трента. Обошлось и без травмированного Рюдигера. Всё это, как и удаление в первом тайме, не помешало мадридцам набрать очередные три очка.

Мбаппе не стал откладывать и сделал гол уже на второй минуте. Заманил Ремиро, уложил его на газон и покатил на Гюлера, перед которым остались пустые ворота. Но пришлось отложить празднование — француз залез в маленький офсайд. «Реал» добился своего на 12-й минуте. Внезапно, когда защищался. «Сосьедад» предоставил Мбаппе слишком много пространства при собственной атаке — большая ошибка. Готи под давлением отдал назад — Килиан подхватил мяч и спокойно реализовал выход один на один.

Источник: Reuters

Сан-Себастьянцы много бежали вперёд, но ничего толком сообразить не получалось. Разве что Барренечеа перспективно стрелял издалека. Выпады мадридцев носили куда большую угрозу. Чего только стоят три кряду удара в середине первой половины, когда Милитао после подачи Гюлера со стандарта бил в упор с вратарской линии — Ремиро проявил чудеса реакции, а две попытки добивания заблокировали.

Милитао чуть позже снова проверил реакцию вратаря — та оказалась в порядке. А потом «Реал» увлёкся атакой и поплатился. Оярсабаль убегал в контрвыпад, и Хёйсен его завалил. Хотя подстраховка работала — поэтому фол последней надежды квалифицировать сложно. Вердикт для мадридцев всё равно получился неутешительным. Красная карточка, до свидания. Несмотря на спорность удаления, решение Дина было поспешным и импульсивным. Шла 32-я минута.

Источник: Reuters

Теперь Хёйсен пропустит матчи с «Эспаньолом» и «Леванте». Будто проблем с центром обороны у мадридцев было мало.

Тем не менее «Реалу» было плевать. Контрпрессинг работал как часы, пусть мадридцы и играли вдесятером. А индивидуальное мастерство позволило вновь забить. На 44-й минуте Гюлер покатил налево, дождался, пока Мбаппе на технике обойдёт Элустондо, и реализовал ответную передачу. Блистательный розыгрыш. Винисиусу нужно брать пример с Килиана — его подобных проходов давненько не случалось.

Источник: Reuters

Чтобы укрепить оборону, в перерыве Алонсо выпустил вместо Браима Вальверде. Но если хочешь спокойно удержать преимущество в меньшинстве, в обороне нужны как минимум праймовые Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро и Серхио Рамос. Таковых не нашлось.

«Сосьедад» давил-давил и додавил. Сперва были две штанги после рикошета от Тчуамени вслед за выстрелом Марина. А затем Карвахаль остановил рукой прострел Барренечеа. Оярсабаль на 56-й минуте чётко реализовал 11-метровый.

Источник: AP 2024

«Реал» терпел. Оярсабаль заходил на дубль — Куртуа потащил его удар в упор. А на 66-й минуте наконец-то вышел Захарян! Впервые с 23 февраля, когда провёл тайм в игре с «Леганесом», забил и получил травму.

Источник: Quality Sport Images/Getty Images

Алонсо в тот же промежуток выпустил Франа и Асенсио — победный счёт нужно было удерживать. Перестроились на схему 4−4−1, где Гарсия исполнял левого полузащитника. Под конец матча на поле появились и Алаба с Трентом.

Гандикап мадридцев, несмотря на давление басков, сохранился. 12 очков в четырёх матчах — Алонсо прагматично забирает положенное.

Что касается Захаряна, во-первых, ему доверили подачу с углового. Во-вторых, он получил оценку 6,5 от статистического портала Sofascore: за 20 касаний мяча, заблокированную попытку пробить, пас под удар и 0,14 ожидаемого ассиста, точный навес и 14 из 15 успешных передач (93%), из них шесть из шести — в финальную треть. Начало при Серхио Франсиско наконец-то положено.

Автор: Георгий Илющенко

Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Испания, 4-й тур
13.09.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Хаби Алонсо
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
56′
Реал
Килиан Мбаппе
12′
Арда Гюлер
(Килиан Мбаппе)
44′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
7
Андер Барренечеа
45+1′
5
Игор Субельдия
6′
16
Дуйе Чалета-Цар
10
Микель Ойярсабаль
6
Ариц Элустондо
57′
2
Хон Арамбуру
28
Пабло Марин
66′
14
Такэфуса Кубо
22
Микель Готи
57′
18
Карлос Солер
4
Хон Горротчатеги
78′
19
Хон Каррикабуру
11
Гонсалу Гедеш
66′
21
Арсен Захарян
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
10
Килиан Мбаппе
63′
3
Эдер Милитау
24
Дин Хейсен
32′
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
82′
12
Трент Александр-Арнолд
21
Браим Диас
46′
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
68′
17
Рауль Асенсио
15
Арда Гюлер
88′
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
68′
20
Франсиско Гарсия
Статистика
Реал Сосьедад
Реал
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
16
Удары в створ
4
6
Угловые
12
4
Фолы
17
7
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
