«Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Лондон» в Англии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джарред Джиллетт из Австралии. Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

На 47-й минуте полузащитник Папе Матар Сарр вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 54-й минуте опорник «Вест Хэма» Томаш Соучек получил красную карточку. На 57-й минуте хавбек Лукас Бергвалль удвоил преимущество гостей. На 64-й минуте защитник Микки ван де Вен забил третий мяч «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» с девятью очками в четырёх матчах занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Вест Хэма» осталось три очка. Команда располагается на 18-й строчке.

Вест Хэм
0:3
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Грэм Поттер
Томас Франк
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Пап Метар Сарр
(Хави Симонс)
47′
Лукас Бергвалль
(Кристиан Ромеро)
57′
Микки ван де Вен
(Лукас Бергвалль)
64′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
2
Кайл Уокер-Питерс
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
20
Джаррод Боуэн
15
Константинос Мавропанос
3
Максимилиан Килман
28
Томаш Соучек
54′
18
Матеуш Фернандеш
61′
27
Сунгуту Магасса
7
Крисенсио Саммервилл
62′
17
Луис Гильерме
10
Лукас Пакета
68′
9
Каллум Уилсон
8
Джеймс Уорд-Проуз
90′
39
Энди Ирвинг
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
29
Пап Метар Сарр
6
Жоау Пальинья
20
Мохаммед Кудус
17
Кристиан Ромеро
24
Джед Спенс
52′
71′
13
Дестини Удоджи
15
Лукас Бергвалль
80′
4
Кевин Дансо
11
Матис Тель
79′
28
Вильсон Одобер
7
Хави Симонс
71′
9
Ришарлисон
37
Микки ван де Вен
80′
22
Бреннан Джонсон
Статистика
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
4
5
Угловые
2
13
Фолы
8
7
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти