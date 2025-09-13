«Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А

Уже на шестой минуте «Наполи» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 14-й минуте нападающий Расмус Хойлунд удвоил преимущество неаполитанцев. Третий мяч гости забили на 51-й минуте. Его автором стал защитник Сэм Бёкема. На 79-й минуте игрок «Фиорентины» Лука Раньери отыграл один мяч.