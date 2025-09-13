«Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А

Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.
Уже на шестой минуте «Наполи» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 14-й минуте нападающий Расмус Хойлунд удвоил преимущество неаполитанцев. Третий мяч гости забили на 51-й минуте. Его автором стал защитник Сэм Бёкема. На 79-й минуте игрок «Фиорентины» Лука Раньери отыграл один мяч.
После трёх матчей итальянской Серии А «Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. В активе «Фиорентины» два очка. «Фиалки» располагаются на 13-й строчке.
Стефано Пиоли
Антонио Конте
Лука Раньери
79′
Кевин Де Брейне
6′
Расмус Хейлунн
(Леонардо Спинаццола)
14′
Сэм Бекема
(Андре-Франк Замбо Ангисса)
51′
43
Давид де Хеа
6
Лука Раньери
2
Додо
21
Робин Гозенс
8
Роландо Мандрагора
20
Мойзе Кин
15
Пьетро Комуццо
87′
48
Тарик Лэмпти
5
Марин Понграчич
90′
26
Маттиа Вити
7
Симон Зом
65′
14
Ханс Николусси Кавилья
44
Николо Фаджоли
65′
22
Джакопо Фаццини
9
Эдин Джеко
46′
91
Роберто Пикколи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
69′
17
Матиас Оливера
21
Маттео Политано
69′
7
Давид Нерес
19
Расмус Хейлунн
73′
27
Лоренцо Лукка
68
Станислав Лоботка
90′
6
Билли Гилмор
11
Кевин Де Брейне
69′
20
Эльиф Эльмас
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти