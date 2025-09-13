«Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
1
:
Монако
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.33
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
4
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Наполи» обыграл «Фиорентину» и поднялся на первое место в Серии А

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Наполи».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Уже на шестой минуте «Наполи» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Кевин Де Брёйне. На 14-й минуте нападающий Расмус Хойлунд удвоил преимущество неаполитанцев. Третий мяч гости забили на 51-й минуте. Его автором стал защитник Сэм Бёкема. На 79-й минуте игрок «Фиорентины» Лука Раньери отыграл один мяч.

После трёх матчей итальянской Серии А «Наполи» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. В активе «Фиорентины» два очка. «Фиалки» располагаются на 13-й строчке.

Фиорентина
1:3
Первый тайм: 0:2
Наполи
Футбол, Италия, 3-й тур
13.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли
Антонио Конте
Голы
Фиорентина
Лука Раньери
79′
Наполи
Кевин Де Брейне
6′
Расмус Хейлунн
(Леонардо Спинаццола)
14′
Сэм Бекема
(Андре-Франк Замбо Ангисса)
51′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
6
Лука Раньери
2
Додо
21
Робин Гозенс
8
Роландо Мандрагора
20
Мойзе Кин
15
Пьетро Комуццо
87′
48
Тарик Лэмпти
5
Марин Понграчич
90′
26
Маттиа Вити
7
Симон Зом
65′
14
Ханс Николусси Кавилья
44
Николо Фаджоли
65′
22
Джакопо Фаццини
9
Эдин Джеко
46′
91
Роберто Пикколи
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
37
Леонардо Спинаццола
69′
17
Матиас Оливера
21
Маттео Политано
69′
7
Давид Нерес
19
Расмус Хейлунн
73′
27
Лоренцо Лукка
68
Станислав Лоботка
90′
6
Билли Гилмор
11
Кевин Де Брейне
69′
20
Эльиф Эльмас
Статистика
Фиорентина
Наполи
Удары (всего)
18
14
Удары в створ
3
9
Угловые
8
5
Фолы
14
14
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти