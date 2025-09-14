«Челси» упустил победу над «Брентфордом», пропустив на 90+4-й минуте

Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 2:2.
На 35-й минуте нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд с передачи Джордана Хендерсона открыл счёт в матче. «Челси» сумел отыграть на 61-й минуте благодаря голу Коула Палмера. «Синие» вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Мойсеса Кайседо, забитому на 85-й минуте. На 90+4-й минуте футболист «Брентфорда» Фабиу Карвалью сделал счёт 2:2.
После этой победы в активе «Челси» стало 10 очков. «Синие» поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с тремя очками находится на 17-й строчке.
Кит Эндрюс
Энцо Мареска
Кевин Шаде
(Джордан Хендерсон)
35′
Фабиу Карвалью
(Кристоффер Айер)
90+3′
Коул Палмер
(Жоао Педро)
61′
Мойсес Кайседо
85′
1
Кивин Келлехер
22
Натан Коллинз
18
Егор Ярмолюк
64′
6
Джордан Хендерсон
4
Сепп ван дер Берг
7
Кевин Шаде
33
Майкл Кайоде
83′
2
Аарон Хики
23
Кин Льюис-Поттер
90′
14
Фабиу Карвалью
8
Матиас Йенсен
73′
3
Рико Хенри
5
Итан Пиннок
82′
83′
20
Кристоффер Айер
9
Игор Тиаго
8′
72′
19
Данго Уаттара
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
4
Тосин Адарабиойо
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
46′
3
Марк Кукурелья
21
Йоррел Хато
30′
46′
24
Рис Джеймс
11
Джейми Гиттенс
57′
10
Коул Палмер
40
Факундо Буонанотте
46′
32
Тайрик Джордж
90+1′
20
Жоао Педро
80′
49
Алехандро Гарначо
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти