«Челси» упустил победу над «Брентфордом», пропустив на 90+4-й минуте

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Челси».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

На 35-й минуте нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд с передачи Джордана Хендерсона открыл счёт в матче. «Челси» сумел отыграть на 61-й минуте благодаря голу Коула Палмера. «Синие» вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Мойсеса Кайседо, забитому на 85-й минуте. На 90+4-й минуте футболист «Брентфорда» Фабиу Карвалью сделал счёт 2:2.

После этой победы в активе «Челси» стало 10 очков. «Синие» поднялись на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с тремя очками находится на 17-й строчке.

Брентфорд
2:2
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 4
13.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Энцо Мареска
Голы
Брентфорд
Кевин Шаде
(Джордан Хендерсон)
35′
Фабиу Карвалью
(Кристоффер Айер)
90+3′
Челси
Коул Палмер
(Жоао Педро)
61′
Мойсес Кайседо
85′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
22
Натан Коллинз
18
Егор Ярмолюк
64′
6
Джордан Хендерсон
4
Сепп ван дер Берг
7
Кевин Шаде
33
Майкл Кайоде
83′
2
Аарон Хики
23
Кин Льюис-Поттер
90′
14
Фабиу Карвалью
8
Матиас Йенсен
73′
3
Рико Хенри
5
Итан Пиннок
82′
83′
20
Кристоффер Айер
9
Игор Тиаго
8′
72′
19
Данго Уаттара
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
4
Тосин Адарабиойо
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
46′
3
Марк Кукурелья
21
Йоррел Хато
30′
46′
24
Рис Джеймс
11
Джейми Гиттенс
57′
10
Коул Палмер
40
Факундо Буонанотте
46′
32
Тайрик Джордж
90+1′
20
Жоао Педро
80′
49
Алехандро Гарначо
Статистика
Брентфорд
Челси
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
7
16
Удары в створ
4
6
Угловые
5
6
Фолы
13
9
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти