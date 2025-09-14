Новички тащат «Арсенал», сумасшедший матч «Ювентуса» и «Интера», «Реал» — единоличный лидер

У Александра Головина мышечный дискомфорт после матча за сборную России, и он остался вне заявки монегасков. Кроме того, Ади Хюттер провел серьезную ротацию состава, и на лавке игру начали ряд лидеров, включая Кайю Энрике, Дайера и Ламина Камара. А у японца Минамино явно уникальные способности восстанавливаться после матчей сборных. Один раз он играл за клуб на второй день после возвращения из национальной команды, а сейчас был свеж, несмотря на то, что Япония провела выездные встречи в США (против американцев и Мексики). Минамино и открыл счет в добавленное к первому тайму время, но легкой победы это не гарантировало. Больше того, «Осер», оставшись в меньшинстве из-за второй желтой карточки Казимира, отыгрался. Автогол Салису, попадание Керера в перекладину — у монегасков были все основания говорить о невезении. Однако в концовке победу красно-белым принесла убийственная атака Иленикены со «второго этажа».