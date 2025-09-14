Новички тащат «Арсенал», сумасшедший матч «Ювентуса» и «Интера», «Реал» — единоличный лидер

Англия: «Челси» дрогнул в концовке
Премьера Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера «Ноттингема» завершилась крупным поражением в гостях у «Арсенала», а первый гол получился традиционным для «канониров». Думаю, даже не нужно уточнять, что речь о подаче углового, которая увенчалась шикарным голом Субименди. Испанец подкараулил подбор у линии штрафной и отправил мяч в сетку ударом с лета. Лондонцы к тому моменту уже потеряли получившего травму Эдегора (с Субименди и Мерино норвежец сыграл впервые за 5 лет после выступлений в «Реал Сосьедад»), но пережили эту потерю безболезненно.
Тот же продолжали задавать новички хозяев. Эзе, рванув по флангу под длинный пас Габриэла Магальянса, выложил мяч расстрелявшему ворота Дьекерешу. А Субименди и вовсе оформил дубль, головой отправив мяч в верхний угол после крученой подачи Троссара. У «лесников» был единственным шанс вернуться в игру, однако при счете 2:0 Райя кончиками пальцев перевел мяч в перекладину после атаки Вуда. Но, само собой, моментов у «Арсенала» было на порядок больше, и на выпад снайпера гостей почти мгновенно ответил сотрясший штангу Дьекереш. «Арсенал» выиграл у «Ноттингема» семь последних домашних матчей с суммарным счетом 22−2.
Пока проданный в «Ливерпуль» Исак бастовал, «Ньюкасл» не выигрывал и не забил в двух матчах из трех. Но стоило «сорокам» найти замену беглому шведу, и жизнь заиграла новыми красками. Больше того, решающий гол в своем первом матче забил новичок хозяев Вольтемаде. Причем форвард сборной Германии, которого удалось перехватить у «Баварии», оказался в своей команде еще и лучшим по выигранным единоборствам (8). Кроме того, Вольтемаде — лишь третий после Юргена Клинсманна и Гюндогана немец, который забил в день дебюта в АПЛ. При этом нельзя не признать, что подопечным Эдди Хау повезло с соперником — «Вулверхэмптон» впервые за свою 127-летнюю историю начал сезон с четырех поражений.
Допустив в прошлом туре первую осечку в чемпионате, «Тоттенхэм» не оставил шансов «Вест Хэму». «Молотобойцы», которых превратил в унылую команду Хулен Лопетеги (какой смысл был отказываться от выигравшего Лигу конференций Дэвида Мойеса?!), пока только учатся играть в футбол Грэма Поттера. Получается со скрипом. Разгром «Ноттингема» перед международным перерывом (3:0) — луч света в темном царстве. Остальные три матча проиграны с крупным счетом. В гостях у «шпор» удалось продержаться до гола Сарра при подаче углового новичка хозяев Симонса, а после удаления Соучека на 54-й минуте можно было выбрасывать белый флаг. Что «Вест Хэм» и сделал, позволив Бергвалю добить себя голом и результативной передачей.
До перерыва у «Челси» возникли серьезные проблемы. И если первый свой шанс Шаде упустил, то после длинного паса Хендерсона со своей половины поля ему удалось умчаться от защитников, а рикошет от собственного игрока поставил в тупик Санчеса. Развернуло же игру возвращение не игравшего с середины августа Палмера, который воспользовался отскоком и сравнял счет ударом из центра штрафной. Потом Коул должен был забивать еще, но «Брентфорд» спас Келлехер. Когда же голкипера поставил в тупик удар Кайседо с линии штрафной, победа синих казалось неизбежной. Только «пчелы» с этим не согласились, а вброс аута закончился тем, что мяч пролетел через площадь ворот и оказался напротив пустого угла в ногах у Фабиу Карвалью. Португалец — герой концовок, ведь четыре гола в АПЛ он забил после 89-й минуты. А «Челси» оступился после двух побед.
Испания: первая победа «Атлетико»
Непростая победа «Реала», который с 32-й минуты играл в меньшинстве. Арбитр удалил Хейсена за «фол последней надежды» на Ойярсабале, и этот эпизод стал предметом обсуждения после финального свистка. Как признался Хаби Алонсо, аргументы рефери не показались ему убедительными. Вместе с тем тренер признал, что Хейсен мог избежать нарушения правил, а так же отметил, что вдесятером команда сплотилась.
Мадридцы увеличили свое преимущество вдесятером, а открывший счет Мбаппе к голу добавил результативную передачу. Оказавшуюся победной атаку своим пасом начал Арда Гюлер, который рванул в штрафную, получил там обратный пас от красиво разобравшегося с защитниками Мбаппе, и не менее эффектно завершил усилия партнера. Во втором же тайме «Реал» значительную часть времени самоотверженно защищался, а в штурме ворот Куртуа принял участие появившийся на поле на 66-й минуте Захарян. Для Арсена это первый матч с 23 февраля, когда он забил «Леганесу». Сейчас отличиться не удалось, хотя были и заблокированный защитником удар, и несколько поданных угловых. А «Реал» с четырьмя победами теперь единоличный лидер после сенсационного домашнего поражения «Атлетика» в матче с «Алавесом» (0:1).
Команда Диего Симеоне одержала долгожданную победу, да еще и над неудобным соперником, который набирал очки в восьми из одиннадцати последних матчей в гостях у «Атлетико». Однако для начала «подводники» дрогнули под мадридским прессингом, и Хулиан Альварес выдал пас пяткой на Барриоса, а потом отличился пополнивший аргентинскую колонию «матрасников» Нико Гонсалес. В первом же матче после трансфера из «Ювентуса» он забил не самый типичный для себя гол, замкнув головой подачу Льоренте.
Италия: новый рекорд Конте
Субботнее «дерби Италии» изначально было особенным, ведь впервые с 1974 года игрой «Ювентуса» и «Интера» руководили иностранные тренеры — хорват Игор Тудор и румын Кристиан Киву. Впрочем, оба для Италии давно свои. Будучи футболистами, они играли за команды, которые сейчас возглавляют, да и тренерскую карьеру строили на Апеннинах. Тудор одно время был в «Юве» ассистентом Андреа Пирло, а Киву прошел всю систему подготовки в «Интере» и поработал с юношескими командами четырех возрастов.
Этим людям не надо объяснять принципиальность соперничества бьянконери и нерадзурри, и в субботу их команды выдали потрясающую по драматизму игру, заставив вспомнить прошлогодние 4:4. Сейчас не хватило одного гола, но и без того зрелище получилось запоминающимся. Тон задал защитник хозяев Келли, из центра штрафной в касание выстреливший в нижний угол. Он стал лишь вторым англичанином, забившим в «дерби Италии». Прошлый раз такое случалось в сезоне-1961/62. А потом настало турецкое время. Хакан Чалханоглу забил дважды. Кенан Йылдыз ответил отличным дальним ударом и навесом со штрафного ассистировал Кефрену Тюраму.
В этот момент на табло туринского стадиона зажглись цифры 3:3, и режиссер трансляции показал довольного Лилиана Тюрама. Отличная игра и яркая ничья с голами обоих сыновей (ранее Маркус Тюрам отличился после корнера в исполнении Димарко) — что еще было нужно знаменитому отцу?! Однако все перевернулось в компенсированное время, когда получивший свои первые минуты в серии А черногорец Аджич нанес сумасшедший дальний удар, и мяч от рук Зоммера влетел в верхний угол. У «Юве» три победы в трех турах, у «Интера» всего три очка, а неожиданный герой вечера стал автором самого юного гола бьянконери в ворота миланской команды (19 лет и 124 дня).
Хойлунд, у которого ничего не получилось в АПЛ, вернулся в родную итальянскую стихию и забил в первом же матче за «Наполи». Легко оторвавшись от защитника после классного паса Спинаццолы, губивший в «МЮ» момент за моментом датчанин уложил мяч в угол. Форвард удвоил перевес чемпиона, а открыл счет реализовавший пенальти Де Брейне. «Фиорентина», у которой пока нет побед в серии А после возвращения на пост главного тренера Стефано Пиоли, разыгралась только в концовке. Но максимум, что ей позволил выжавший несколько сейвов Ваня Милинкович-Савич, это один гол после углового. «Наполи», как и «Ювентус», не теряет очков, а Антонио Конте установил рекорд итальянского чемпионата. Он быстрее всех набрал 550 баллов, уложившись в 244 матча.
Германия: серийные бомбардиры
Задачу «Боруссии» облегчил Зивзивадзе, который в центральной зоне выполнил неаккуратный подкат и уже на 22-й минуте оставил «Хайденхайм» в меньшинстве. «Шмели» дважды разыграли лишнего еще в первом тайме. Гирасси, головой замкнув подачу Рюэрсона, довел свою результативную серию в бундеслиге до восьми матчей. За всю историю турнира среди легионеров более внушительными голевыми отрезками могут похвастаться только Левандовски (15 матчей) и Обамеянг (10). Ну, а в субботу все стало ясно после быстрой атаки гостей, в которой легко проскочивший защитника на углу штрафной Адейеми выкатил мяч Байеру на пустые ворота.
«Бавария» катком прошлась по «Гамбургу», вскрыв оборону вернувшегося в бундеслигу соперника уже в дебюте. Зрителей привел в восторг выстреливший под перекладину с довольно острого угла Гнабри. А как издевательски мюнхенцы раскатали соперника, когда счет удвоил Павлович! После этого вопросы вызывал только итоговый счет. Кейн на этот раз отметился дублем, а успех Диаса, которому помог рикошет, примечателен тем, что колумбиец повторил клубный рекорд. В первых трех матчах за «Баварию» в чемпионате Германии до него забивали Руджеро Риццителли (1996 год), Лука Тони (2007) и Марио Манджукич (2012).
Франция: «Монако» без Головина
У Александра Головина мышечный дискомфорт после матча за сборную России, и он остался вне заявки монегасков. Кроме того, Ади Хюттер провел серьезную ротацию состава, и на лавке игру начали ряд лидеров, включая Кайю Энрике, Дайера и Ламина Камара. А у японца Минамино явно уникальные способности восстанавливаться после матчей сборных. Один раз он играл за клуб на второй день после возвращения из национальной команды, а сейчас был свеж, несмотря на то, что Япония провела выездные встречи в США (против американцев и Мексики). Минамино и открыл счет в добавленное к первому тайму время, но легкой победы это не гарантировало. Больше того, «Осер», оставшись в меньшинстве из-за второй желтой карточки Казимира, отыгрался. Автогол Салису, попадание Керера в перекладину — у монегасков были все основания говорить о невезении. Однако в концовке победу красно-белым принесла убийственная атака Иленикены со «второго этажа».
Статистика дня
0,37 красных карточек в среднем за матч — максимальный показатель в лиге 1 в XXI веке.
5 (3+2) результативных баллов первым в АПЛ в этом сезоне набрал форвард «Борнмута» Семеньо.
16 мячей забил с учетом всех турниров форвард ПСВ Пепи за девять последних игр, где он попадал в стартовый состав.
22 гола ударами из-за пределов штрафной забил полузащитник «Вольфсбурга» Арнольд. Это рекордный показатель, начиная с сезона-2004/05, когда Opta начала вести подобную статистику в бундеслиге. Прежде лучший результат делили Ройс и Диегу.
Автор: Андрей Кузичев