«Фенербахче» станет чемпионом с Тедеско, заявил президент клуба

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент футбольного клуба «Фенербахче» Али Коуч заявил, что новый главный тренер Доминико Тедеско, ранее возглавлявший московский «Спартак», приведет турецкую команду к чемпионству в новом сезоне.
В субботу состоялась церемония подписания контракта 40-летнего специалиста с «Фенербахче». Соглашение рассчитано на два года. Тедеско на посту главного тренера сменил португальца Жозе Моуринью, который был отправлен в отставку в конце августа.
«Тедеско получал предложения из чемпионатов Германии, Италии и Испании. Его очень впечатлила мотивация сделать “Фенербахче” чемпионом. Я благодарен ему. Мы верим, что завершим этот сезон чемпионами», — приводит слова Коуча с мероприятия издание Sporx.
«Мы поговорили с 7−8 тренерами. Предпочтение отдавалось немецкой школе. Мы больше не хотели слышать ни одного португальского имени. Мы обратились к Роджеру Шмидту и Лучано Спаллетти, но в этом году они не захотели с нами работать. Есть еще Филипе Луис, который творит чудеса во “Фламенго”. Он тоже проявил заинтересованность, но сказал: “Поговорим в декабре”. Был ещё Себастьян Хёнесс, кого все очень хотели. Мы поговорили с Марко Розе, Эдином Терзичем, Тедеско, и он больше всех нас убедил», — добавил президент турецкого клуба.
Тедеско возглавлял «Спартак» с осени 2019 по май 2021 года и завоевал с «красно-белыми» серебряные медали чемпионата России в сезоне-2020/21. После он тренировал «Лейпциг» и взял с ним Кубок Германии. С февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско занимал пост главного тренера сборной Бельгии.