«Фенербахче» станет чемпионом с Тедеско, заявил президент клуба

«Мы поговорили с 7−8 тренерами. Предпочтение отдавалось немецкой школе. Мы больше не хотели слышать ни одного португальского имени. Мы обратились к Роджеру Шмидту и Лучано Спаллетти, но в этом году они не захотели с нами работать. Есть еще Филипе Луис, который творит чудеса во “Фламенго”. Он тоже проявил заинтересованность, но сказал: “Поговорим в декабре”. Был ещё Себастьян Хёнесс, кого все очень хотели. Мы поговорили с Марко Розе, Эдином Терзичем, Тедеско, и он больше всех нас убедил», — добавил президент турецкого клуба.