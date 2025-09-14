Тренер «Монако» объяснил, почему Головин пропустил матч с «Осером»

«Это, в основном, мера предосторожности. Он почувствовал боль в пятницу. Мы не хотели, чтобы он ехал (в Осер). Не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг», — приводит слова Хюттера L'Equipe.