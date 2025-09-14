Тренер «Монако» объяснил, почему Головин пропустил матч с «Осером»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал, что российский футболист Александр Головин пропустил матч чемпионата Франции с «Осером» в качестве меры предосторожности перед Лигой чемпионов.
В субботу «Монако» на выезде обыграл «Осер» со счетом 2:1 в матче четвертого тура Лиги 1. Головин пропустил встречу из-за мышечного дискомфорта. «Монако» сыграет с бельгийским «Брюгге» 18 сентября в гостях в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов.
«Это, в основном, мера предосторожности. Он почувствовал боль в пятницу. Мы не хотели, чтобы он ехал (в Осер). Не хотели рисковать, особенно перед матчем Лиги чемпионов в четверг», — приводит слова Хюттера L'Equipe.
В нынешнем сезоне 29-летний Головин провел три матча в составе «Монако», не отметившись результативными действиями. 7 сентября полузащитник принял участие в товарищеской игре сборной России против команды Катара (4:1), в которой забил гол.