«Атланта» Миранчука проиграла «Коламбусу» в матче MLS

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле уступила «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Диего России (14, 17 и 39-я минуты), также отличились Вессам Абу Али (25) и Андрес Эррера (30). За «Атланту» мячи забили Мигель Альмирон (45+3, с пенальти), Педру Амадор (46) и Джамал Тьяре (50, 88).
Миранчук появился на поле на 72-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Атланта» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» (49) располагается на пятом месте.
В следующем матче «Атланта» примет «Сан-Диего». Встреча состоится 20 сентября. Двумя днями ранее «Коламбус» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Сити».
В другом матче «Спортинг Канзас-Сити» на выезде уступил «Реал Солт-Лейк» со счетом 1:2. В стартовом составе на игру вышел нападающий гостей россиянин Магомед-Шапи Сулейманов, однако он не отметился результативными действиями и был заменен на 63-й минуте.