Страдания «Юнайтед» и «Сити». Почему командам не помогают даже лучшие тренеры

Хаос и беспорядок. Два слова-антагониста Гвардиолы. Именно они разрушают изнутри и его, и весь «Сити». Пеп никак не может снова взять штурвал в руки и едет по инерции, пропуская нужные повороты. Возможно, уже не вырулит. Возможно, стоило уйти синхронно с Клоппом. Но мы говорим о человеке, который лучше всех в мире ищет новые и неожиданные возможности в рамках такого ограниченного зеленого прямоугольника. И его нельзя списывать ни при каких раскладах.