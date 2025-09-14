Страдания «Юнайтед» и «Сити». Почему командам не помогают даже лучшие тренеры

Каждая несчастливая команда несчастлива по-своему. Вот и оба «Манчестера» переживают темные времена, но обстоятельства их кризисов довольно сильно отличаются друг от друга. Что-то общее, конечно, тоже есть — например, неразбериха с вратарями. Или количество побед в новом сезоне АПЛ после трех туров. Одна у «Сити», одна у «Юнайтед». Но характер бедствий все равно у каждого уникальный.
«Манчестер Юнайтед». Процесс распада, который еще не завершен
«МЮ» находится в затяжном упадке, который, по сути, начался еще в 2013 году, когда ушел Алекс Фергюсон. С тех пор случались вспышки и неплохие отрезки, даже длительные, но глобально клуб планомерно загибается во всех смыслах. Не будь у него суперзвездного бренда и статуса гранда, заработанного футболистами, которые давно позавершали карьеры, — никто бы уже особо не интересовался его делами и не возлагал на него надежд.
Конкретно нынешний «Юнайтед» стремительно движется к расставанию с очередным тренером, когда-то принявшим роковое для себя решение поработать на «Олд Траффорд». Рубен Аморим за несколько месяцев превратился из самого перспективного специалиста Европы в мемного уставшего дядю, судорожно двигающего фишки на скамейке в Гримсби.
Наверное, настоящее футбольное проклятие выглядит именно так. Необязательно оставаться без трофеев или проигрывать финал за финалом. Нет. Истинная нечисть высасывает жизнь и энергию из любого, кто решается с ней повстречаться. Эрик тен Хаг завоевал с «МЮ» два титула, но остался в памяти одним сплошным провалом. Тем, кто выгнал Роналду и почему-то до упора повторял в интервью, что дела идут хорошо.
Странные вещи творятся и с футболистами. Сколько уже человек ушли из «Юнайтед» и только тогда чего-то добились? Депай дорос до звания лучшего бомбардира в истории сборной Нидерландов, Ди Мария провел семь классных лет в Париже, Рэшфорд засверкал в «Вилле», Антони — в «Бетисе», едва не севший Гринвуд сияет в «Марселе», Мактоминай стал лучшим игроком сезона в серии А. Продолжать можно долго.
А в красной части Манчестера продолжают тратить огромные деньги на неочевидных новичков, уничтожать тренеров и в конце концов элементарно деградировать. Происходящее сейчас — просто часть одного большого процесса распада клубной личности. И, к сожалению для болельщиков, он, кажется, еще не близок к завершению. Когда-то невозможно было представить, что «МЮ» займет 15-е место в АПЛ. Страшно подумать, к чему все может прийти. К чему-то, что сейчас невозможно представить. К чему-то вроде повышения количества встреч с командами уровня «Гримсби», скажем так.
«Манчестер Сити». Пеп теряет системность
У «Сити» ситуация, безусловно, не столь мрачная. Ни о каком глобальном застое или регрессе речи нет. По крайней мере, пока. Но кризис затягивается. Он начался осенью 2024-го и перекинулся на наступивший сезон. Победа над «Вулверхэмптоном» в первом туре заставила обмануться и поверить в возвращение машиноподобной версии команды, но за ней последовали два поражения — от «Тоттенхэма» и «Брайтона». Впервые за почти пять лет «Юнайтед» подходит к дерби, располагаясь выше в таблице.
В Гвардиоле что-то сломалось. Раньше Пеп мог чересчур зацикливаться на некоторых моментах и периодически ошибаться, это нормально. Но впервые в его карьере есть ощущение, что потерян контроль. Над игрой, над командой, над собой. Над всем. То есть контрол-фрик потерял контроль, которым владел более 15 лет — жуть. Он словно сам не до конца понимает, что происходит и как решать проблемы.
Это и по трансферам видно. За одно окно он взял голкипера со слабой игрой ногами и самого несистемного созидателя из молодых звезд. Неужели Гвардиола в секунду поменял собственную философию, формировавшуюся годами? «Никогда, никогда я не изменю своим убеждениям о том, как мы будем играть», — гласит ответ специалиста. Так, а зачем нужны Доннарумма и Шерки тогда? Они вроде как совсем не соответствуют убеждениям.
В сложные моменты карьеры Пепа постоянно казалось, что скоро обязательно найдется выход, потому что он всегда до безумия вовлечен в процесс и управляет им. Тактический ход, эмоциональная встряска, изменение схемы — любое лекарство, которое вернет уверенность и результаты. И, как правило, действительно находилось. Но не сейчас.
Хаос и беспорядок. Два слова-антагониста Гвардиолы. Именно они разрушают изнутри и его, и весь «Сити». Пеп никак не может снова взять штурвал в руки и едет по инерции, пропуская нужные повороты. Возможно, уже не вырулит. Возможно, стоило уйти синхронно с Клоппом. Но мы говорим о человеке, который лучше всех в мире ищет новые и неожиданные возможности в рамках такого ограниченного зеленого прямоугольника. И его нельзя списывать ни при каких раскладах.
Кстати, Хосеп лишь один раз за пять очных встреч побеждал Аморима. Рубен добивался триумфа в битвах с «Сити» во главе «Спортинга» и «МЮ» — постоянно получается грамотно подстроиться под каталонца. Грядущее дерби интригует многим. В том числе непредсказуемостью, статистика здесь ничего не значит, хоть и влияет на восприятие. Обоим клубам плохо и может стать еще хуже от поражения самому важному сопернику. Главное, чтобы не повторялись тухлые апрельские 0:0. Такое не нужно никому — ни командам, ни зрителям.