Страдания «Юнайтед» и «Сити». Почему командам не помогают даже лучшие тренеры

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.05
П2
7.44
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.60
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.15
П2
5.84
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.07
П2
9.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.11
П2
2.85
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.36
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.83
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.46
П2
3.59
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.50
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.40
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.60
П2
2.15
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.52
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.06
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.63
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.20
П2
4.55
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.25
П2
3.45
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.57
П2
2.06
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.64
П2
3.01
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.39
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Страдания «Юнайтед» и «Сити». Почему командам не помогают даже лучшие тренеры

Разбираемся в проблемах перед дерби.

Источник: Reuters

Каждая несчастливая команда несчастлива по-своему. Вот и оба «Манчестера» переживают темные времена, но обстоятельства их кризисов довольно сильно отличаются друг от друга. Что-то общее, конечно, тоже есть — например, неразбериха с вратарями. Или количество побед в новом сезоне АПЛ после трех туров. Одна у «Сити», одна у «Юнайтед». Но характер бедствий все равно у каждого уникальный.

«Манчестер Юнайтед». Процесс распада, который еще не завершен

«МЮ» находится в затяжном упадке, который, по сути, начался еще в 2013 году, когда ушел Алекс Фергюсон. С тех пор случались вспышки и неплохие отрезки, даже длительные, но глобально клуб планомерно загибается во всех смыслах. Не будь у него суперзвездного бренда и статуса гранда, заработанного футболистами, которые давно позавершали карьеры, — никто бы уже особо не интересовался его делами и не возлагал на него надежд.

Конкретно нынешний «Юнайтед» стремительно движется к расставанию с очередным тренером, когда-то принявшим роковое для себя решение поработать на «Олд Траффорд». Рубен Аморим за несколько месяцев превратился из самого перспективного специалиста Европы в мемного уставшего дядю, судорожно двигающего фишки на скамейке в Гримсби.

Наверное, настоящее футбольное проклятие выглядит именно так. Необязательно оставаться без трофеев или проигрывать финал за финалом. Нет. Истинная нечисть высасывает жизнь и энергию из любого, кто решается с ней повстречаться. Эрик тен Хаг завоевал с «МЮ» два титула, но остался в памяти одним сплошным провалом. Тем, кто выгнал Роналду и почему-то до упора повторял в интервью, что дела идут хорошо.

Странные вещи творятся и с футболистами. Сколько уже человек ушли из «Юнайтед» и только тогда чего-то добились? Депай дорос до звания лучшего бомбардира в истории сборной Нидерландов, Ди Мария провел семь классных лет в Париже, Рэшфорд засверкал в «Вилле», Антони — в «Бетисе», едва не севший Гринвуд сияет в «Марселе», Мактоминай стал лучшим игроком сезона в серии А. Продолжать можно долго.

А в красной части Манчестера продолжают тратить огромные деньги на неочевидных новичков, уничтожать тренеров и в конце концов элементарно деградировать. Происходящее сейчас — просто часть одного большого процесса распада клубной личности. И, к сожалению для болельщиков, он, кажется, еще не близок к завершению. Когда-то невозможно было представить, что «МЮ» займет 15-е место в АПЛ. Страшно подумать, к чему все может прийти. К чему-то, что сейчас невозможно представить. К чему-то вроде повышения количества встреч с командами уровня «Гримсби», скажем так.

«Манчестер Сити». Пеп теряет системность

У «Сити» ситуация, безусловно, не столь мрачная. Ни о каком глобальном застое или регрессе речи нет. По крайней мере, пока. Но кризис затягивается. Он начался осенью 2024-го и перекинулся на наступивший сезон. Победа над «Вулверхэмптоном» в первом туре заставила обмануться и поверить в возвращение машиноподобной версии команды, но за ней последовали два поражения — от «Тоттенхэма» и «Брайтона». Впервые за почти пять лет «Юнайтед» подходит к дерби, располагаясь выше в таблице.

В Гвардиоле что-то сломалось. Раньше Пеп мог чересчур зацикливаться на некоторых моментах и периодически ошибаться, это нормально. Но впервые в его карьере есть ощущение, что потерян контроль. Над игрой, над командой, над собой. Над всем. То есть контрол-фрик потерял контроль, которым владел более 15 лет — жуть. Он словно сам не до конца понимает, что происходит и как решать проблемы.

Это и по трансферам видно. За одно окно он взял голкипера со слабой игрой ногами и самого несистемного созидателя из молодых звезд. Неужели Гвардиола в секунду поменял собственную философию, формировавшуюся годами? «Никогда, никогда я не изменю своим убеждениям о том, как мы будем играть», — гласит ответ специалиста. Так, а зачем нужны Доннарумма и Шерки тогда? Они вроде как совсем не соответствуют убеждениям.

В сложные моменты карьеры Пепа постоянно казалось, что скоро обязательно найдется выход, потому что он всегда до безумия вовлечен в процесс и управляет им. Тактический ход, эмоциональная встряска, изменение схемы — любое лекарство, которое вернет уверенность и результаты. И, как правило, действительно находилось. Но не сейчас.

Хаос и беспорядок. Два слова-антагониста Гвардиолы. Именно они разрушают изнутри и его, и весь «Сити». Пеп никак не может снова взять штурвал в руки и едет по инерции, пропуская нужные повороты. Возможно, уже не вырулит. Возможно, стоило уйти синхронно с Клоппом. Но мы говорим о человеке, который лучше всех в мире ищет новые и неожиданные возможности в рамках такого ограниченного зеленого прямоугольника. И его нельзя списывать ни при каких раскладах.

Кстати, Хосеп лишь один раз за пять очных встреч побеждал Аморима. Рубен добивался триумфа в битвах с «Сити» во главе «Спортинга» и «МЮ» — постоянно получается грамотно подстроиться под каталонца. Грядущее дерби интригует многим. В том числе непредсказуемостью, статистика здесь ничего не значит, хоть и влияет на восприятие. Обоим клубам плохо и может стать еще хуже от поражения самому важному сопернику. Главное, чтобы не повторялись тухлые апрельские 0:0. Такое не нужно никому — ни командам, ни зрителям.

