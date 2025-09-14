Футболисты «Торино» обыграли «Рому» в матче Серии А

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Торино» обыграл «Рому» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 59-й минуте забил Джованни Симеоне.
«Рома» потерпела первое поражение в сезоне и с шестью очками идет на четвертом месте в таблице Серии А, «Торино» (4 очка) располагается на седьмой позиции.
В следующем туре «Рома» 21 сентября сыграет в римском дерби против «Лацио», а «Торино» в тот же день примет «Аталанту».
Футбол, Италия, 3-й тур
14.09.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Марко Барони
Голы
Торино
Джованни Симеоне
(Сириль Нгонге)
59′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
53′
17
Ману Коне
18
Матиас Соуле
22
Марио Эрмосо
79′
19
Зеки Челик
3
Анхелиньо
77′
79′
92
Стефан Эль-Шаарави
4
Брайан Кристанте
65′
61
Никколо Пизилли
8
Нейл Эль-Айнауи
46′
35
Томмазо Бальданци
21
Пауло Дибала
46′
11
Эван Фергюсон
Торино
81
Франко Исраэль
44
Ардиан Исмайли
35′
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
20
Валентино Лазаро
34
Кристиано Бираги
18
Джованни Симеоне
65′
8
Иван Илич
26
Сириль Нгонге
65′
7
Закария Абухляль
81′
10
Никола Влашич
84′
14
Тино Анджорин
32
Кристьян Аслани
32′
80′
61
Адриен Тамез
22
Чезаре Казадеи
65′
19
Че Адамс
Статистика
Рома
Торино
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
5
4
Угловые
7
4
Фолы
11
17
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти