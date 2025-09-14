Ричмонд
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Англия
перерыв
Бернли
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.52
П2
1.51
Футбол. Франция
перерыв
Лилль
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.31
X
2.60
П2
5.02
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
0
:
Жирона
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
6.40
П2
1.16
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.43
X
3.33
П2
1.91
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.30
П2
4.91
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.93
П2
3.08
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.59
П2
2.11
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.97
П2
8.50
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.96
П2
4.70
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.13
П2
4.50
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.19
П2
3.35
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Футболисты «Торино» обыграли «Рому» в матче Серии А

Гол Симеоне принес «Торино» победу над «Ромой» в матче Серии А.

Источник: Alessandro Sabattini/Getty Images

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. «Торино» обыграл «Рому» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 59-й минуте забил Джованни Симеоне.

«Рома» потерпела первое поражение в сезоне и с шестью очками идет на четвертом месте в таблице Серии А, «Торино» (4 очка) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «Рома» 21 сентября сыграет в римском дерби против «Лацио», а «Торино» в тот же день примет «Аталанту».

Рома
0:1
Первый тайм: 0:0
Торино
Футбол, Италия, 3-й тур
14.09.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Марко Барони
Голы
Торино
Джованни Симеоне
(Сириль Нгонге)
59′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
53′
17
Ману Коне
18
Матиас Соуле
22
Марио Эрмосо
79′
19
Зеки Челик
3
Анхелиньо
77′
79′
92
Стефан Эль-Шаарави
4
Брайан Кристанте
65′
61
Никколо Пизилли
8
Нейл Эль-Айнауи
46′
35
Томмазо Бальданци
21
Пауло Дибала
46′
11
Эван Фергюсон
Торино
81
Франко Исраэль
44
Ардиан Исмайли
35′
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
20
Валентино Лазаро
34
Кристиано Бираги
18
Джованни Симеоне
65′
8
Иван Илич
26
Сириль Нгонге
65′
7
Закария Абухляль
81′
10
Никола Влашич
84′
14
Тино Анджорин
32
Кристьян Аслани
32′
80′
61
Адриен Тамез
22
Чезаре Казадеи
65′
19
Че Адамс
Статистика
Рома
Торино
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
5
4
Угловые
7
4
Фолы
11
17
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Джованни Айрольди
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти