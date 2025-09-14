Киммих высказался о разнице в доходах между Бундеслигой и АПЛ

Если посмотреть на их финансовые возможности, то мы, «Бавария», можем конкурировать. Если посмотреть на наш оборот, то всё, что мы заработали, — это результат упорного и честного труда. Да, у них больше возможностей в других странах, особенно в Англии, но, как я уже сказал, для нас, как для игроков Бундеслиги, проблема в разнице между командами из середины и нижней части турнирной таблицы. Просто невероятно, сколько денег эти команды могут потратить там, — приводит слова Киммиха Bayern & Germany со ссылкой на sportschau на своей странице в социальной сети X.