Супергол Сатпаева помог «Кайрату» обыграть «Актобе» и обойти «Астану» в КПЛ

На 11-й минуте поединка голкипер «жёлто-чёрных» Темирлан Анарбеков столкнулся с игроком соперника при выходе на мяч и не смог продолжить игру. Вратаря хозяев вынесли на носилках и увезли с поля на электрокаре. Его место в воротах занял Шерхан Калмурза.
Единственный и победный гол был забит на 52-й минуте. 17-летний нападающий алматинцев Дастан Сатпаев после точного прострела Еркина Тапалова мощным ударом в одно касание поразил ворота гостей.
Эта победа позволила «Кайрату» выйти на первое место в турнирной таблице КПЛ с 49 очками, опередив «Астану», у которой 46 баллов. Однако у столичного клуба остаётся игра в запасе — сегодня, 14 сентября, они сыграют против семейского «Елимая».