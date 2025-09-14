Гвардиола: я не хочу, чтобы обо мне помнили в футболе. Хочу, чтобы они меня забыли

Гвардиоле 54 года, он считается одним из величайших тренеров всех времён, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в Ла Лиге, Бундеслиге и английской Премьер-лиге. Пеп — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити». Первый тренер в истории, выигравший «требл» два раза.