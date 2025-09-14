Ричмонд
Камбэком с 0:2 обернулся матч «Астана» — «Елимай» в КПЛ

В 23-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) «Астана» и семейский «Елимай» сыграли в зрелищную ничью со счётом 3:3, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Счёт открыл полузащитник столичного клуба Назми Грипши на 14-й минуте, а на 27-й минуте защитник Алекс Аманович удвоил преимущество хозяев. Ответ «Елимая» последовал уже на 32-й минуте: Кевин Ролон сократил отставание команды.

Во второй половине встречи семейский клуб сравнял счёт: на 57-й минуте гол забил нападающий Галымжан Кенжебек. «Астана» снова вышла вперёд на 61-й минуте благодаря очередному точному удару Назми Грипши, но уже через три минуты Иван Свиридов восстановил равенство для гостей.

В результате «Астана» упустила шанс догнать «Кайрат» и закрепиться на первом месте — у столичного клуба остаётся 47 очков, тогда как у лидера 49. Семейский «Елимай» с 39 очками делит пятую позицию с «Актобе», который занимает строчку выше по дополнительным показателям.

