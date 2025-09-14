Камбэком с 0:2 обернулся матч «Астана» — «Елимай» в КПЛ

Счёт открыл полузащитник столичного клуба Назми Грипши на 14-й минуте, а на 27-й минуте защитник Алекс Аманович удвоил преимущество хозяев. Ответ «Елимая» последовал уже на 32-й минуте: Кевин Ролон сократил отставание команды.
Во второй половине встречи семейский клуб сравнял счёт: на 57-й минуте гол забил нападающий Галымжан Кенжебек. «Астана» снова вышла вперёд на 61-й минуте благодаря очередному точному удару Назми Грипши, но уже через три минуты Иван Свиридов восстановил равенство для гостей.
В результате «Астана» упустила шанс догнать «Кайрат» и закрепиться на первом месте — у столичного клуба остаётся 47 очков, тогда как у лидера 49. Семейский «Елимай» с 39 очками делит пятую позицию с «Актобе», который занимает строчку выше по дополнительным показателям.
Григорий Бабаян
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти