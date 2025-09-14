Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»

И всё же «Сити» смотрелся поинтереснее. В начале второй половины команду Пепа прижали к воротам. Фодену, Доку и Холанду было плевать. Для начала, норвежец безукоризненно отработал сзади, четырежды подряд выбив мяч. Нет, это не опечатка. Попозже, на 53-й минуте, дождался проникающей передачи Доку и использовал выход один на один. А началось всё с обыгрыша Фодена, технично качнувшего Мазрауи. Гол и предассист — Фил в полнейшем порядке. Жирнейший намёк на постоянное возвращение в старт.