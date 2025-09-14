Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.30
П2
16.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.90
П2
11.00
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.62
П2
4.80
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.59
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.45
П2
10.50
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»

Избиение в дерби Манчестера.

Источник: Getty Images

Доннарумма дебютировал за «Манчестер Сити» — и сразу в дерби с «Юнайтед». Что стало плохой новостью для Шешко, который всё-таки дождался появления в старте. Итальянец не подкачал — в том числе благодаря его уверенности удалось зацепить важнейшие три очка. Хотя главными героями стали другие.

Пеп Гвардиола сделал не только вратарскую рокировку. С «Брайтоном» в обороне играли Хусанов, Стоунз, Аит-Нури и Нунес. В основе остался лишь узбекистанец, причём вышел на правом фланге. А компанию ему составили вылечившийся Гвардиол, а также Диаш и О’Райли. Не смогли сыграть Мармуш и Шерки. Зато в старт вернулись Доку и Фоден.

Как раз Жереми с Филом и организовали первый гол! На 18-й минуте бельгиец взял игру на себя, прошёл Угарте с Шоу и со второй попытки подал в центр, где англичанин классно воткнул головой. Фоден не забивал в АПЛ с 25 января. С почином!

Что в этот момент делала оборона «Манчестер Юнайтед»? Смотрела футбол и, видимо, брала пример со сборной Молдавии в матче с Норвегией (1:11). Фодена держать и не думали. Да и Холанд тоже оставался свободным.

Норвежский громила едва не забил в самом дебюте, не попав в ближний угол. Доку раскачивал Йоро и опасно простреливал — Рейндерс пробил бесхитростно. Что же атака «Юнайтед»? Вовсе не безнадёжно. Получалось часто доходить до чужой штрафной. Шешко вслед за забросом Мбемо продавил защиту и вываливался на ворота — Доннарумма вовремя выдвинулся, сократил угол и ликвидировал угрозу. Неплохо показал себя Доргу, накопив только за первый тайм по четыре отбора и собранных фола.

И всё же «Сити» смотрелся поинтереснее. В начале второй половины команду Пепа прижали к воротам. Фодену, Доку и Холанду было плевать. Для начала, норвежец безукоризненно отработал сзади, четырежды подряд выбив мяч. Нет, это не опечатка. Попозже, на 53-й минуте, дождался проникающей передачи Доку и использовал выход один на один. А началось всё с обыгрыша Фодена, технично качнувшего Мазрауи. Гол и предассист — Фил в полнейшем порядке. Жирнейший намёк на постоянное возвращение в старт.

Чуть ли не сразу после этого Холанд должен был оформлять дубль. Ужасный обрез де Лигта привёл к новой дуэли норвежца с Алтаем. Эрлинг уже обыграл его. И тут «Юнайтед» спасла штанга. А «Манчестер Сити» попозже — Доннарумма вслед за классным ударом с лёта Мбемо. Может, ногами итальянец играет совсем не безупречно. Но как же он хорош на ленточке!

Рубен Аморим выпустил выправлять положение Магуайра и Майну — не помогло. Гарри ещё и ошибся на ровном месте, что стоило разгромного счёта. Они с Шоу напортачили с передачами на чужой половине и поплыли под прессингом Холанда. Заброс Силвы на Эрлинга, выход один на один — вынимайте ещё. Аналогичный шанс случился и у Рейндерса, однако тот пробил мимо.

«Сити» хватило и трёх голов. Мбемо, Доргу и поднявшийся с лавки Каземиро имели моменты, но пробить Доннарумму всё равно не смогли. С другой стороны, при такой обороне не помогли бы набрать очки и праймовые Месси с Роналду. «Юнайтед» в таблице теперь ниже «Сити». Хотя за ориентир точно нужно брать не «МЮ».

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 4
14.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим
Статистика
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
5
2
Угловые
2
4
Фолы
8
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти